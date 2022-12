Passioni: Ballerino per una notte

Se per il ballo della notte di San Silvestro l'appuntamento è allo storico Palais Auersperg che nel suo ambiente unico ospita l’Orchestra della Residenza di Vienna pronta a deliziare gli ospiti fino a notte fonda con i suoni del valzer insieme ad un’esclusiva cena di gala di 5 portate, in realtà dall'11 novembre si è aperta la stagione dei balli, una tradizione che ha reso Vienna famosa sin dall'epoca del Congresso di Vienna. Ogni anno a Vienna si svolgono più di 450 balli dove al classico valzer si aggiungono anche musiche di altro tipo. A gennaio e febbraio la città festeggia sfrenatamente il carnevale: in una sala si balla il valzer in ritmo ternario, mentre nelle sale attigue si fanno quattro salti al ritmo di musica disco. La stagione dei balli si apre ogni anno con il Ballo degli Spazzacamini di Vienna. Segue poi il Ballo dei Pasticcieri, quello dei cacciatori con gli ospiti si presentano al Palazzo imperiale con i costumi tradizionali della festa. Particolarmente suggestivo è considerato il Ballo dei Caffettieri. Il Ballo dell’Opera che si volge all’Opera di Stato di Vienna è da tempo immemorabile un evento leggendario con una serie di numeri spettacolari e intermezzi musicali che scandiscono tutta la serata. Tra questi l'amata Quadriglia del Pipistrello di Johann Strauss. Questa viene danzata dal pubblico sotto la guida di maestre e maestri di ballo e termina, per il divertimento generale, con un coinvolgimento generale Il 13 gennaio in occasione del Ballo dei Fiori nei Giardini municipali viennesi, il Municipio si trasforma in un'immensa distesa di fiori.

