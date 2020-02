«Passo il testimone a mia figlia Maxime Tassi zero? Rinascimento del capitalismo» «La sostenibilità rischia di diventare una moda: c'è bolla, è scritto sui muri». «Gli investitori devono diventare più coraggiosi: BTp più rischiosi di Luxottica» di Christian Martino

5' di lettura

«Ha visto “Joker”. Un film straordinario. Vede, gli europei si sentono come Joker. Hanno perso le speranze nel futuro. Come il personaggio interpretato brillantemente da Joaquin Phoenix, non credono in nulla e sono disincantati dal mondo. È un senso diffuso, non solo legato alle proteste di Parigi. Anche voi italiani dovreste credere più in voi stessi. Tutti noi dovremmo farlo». Edouard Carmignac, patron dell’omonima società di gestione, che oggi si occupa di 35 miliardi di euro di masse, non usa mezzi termini e vede dietro le difficoltà della crescita finanziaria ed economica dell’Europa una mancanza di speranza dei suoi cittadini.

Questo pessimismo che impatto ha sugli investimenti?

Gli investitori devono diventare più coraggiosi, devono accettare il fatto che la volatilità non necessariamente implica un rischio. Potrebbe essere più rischioso investire in un BTp a breve termine, a un tasso dello 0,3%, rispetto a investire, ad esempio, nelle azioni di Luxottica. Gli investitori devono affrontare una vera rivoluzione culturale. Forse per i risparmiatori italiani il percorso giusto, prima di passare interamente all'azionario, è investire nei fondi misti, diversificati. Ma la via è segnata, non c’è scampo.

Sul mercato ci sono più di 11mila miliardi di dollari di asset a tassi negativi. Oggi si paga per depositare i risparmi in banca. È la fine del capitalismo?

Al contrario, direi che è il rinascimento del capitalismo. Adesso si è molto incentivati ad assumere rischi per favorire gli investimenti. Non si può più vivere di rendita. Un vero problema per i risparmiatori italiani che sono stati abituati per troppi anni ad avere i rendimenti alti dai BTp.

L’investitore è preparato a questo rinascimento del capitalismo?

Se fosse così, il rendimento medio dell’Eurostoxx non sarebbe intorno al 3% e quello dei bond vicino allo zero.

Oggi è facile puntare sulle azioni. Sale tutto. Ma quanto gli investitori sono in grado di ponderare il rischio di questi strumenti finanziari?

Quando il mercato sale è facile. Il problema è capire cosa succede quando il ciclo inizia a essere meno favorevole. La gestione attiva entra in gioco proprio in questo momento. Ci chiamiamo risk manager perché abbiamo l’ambizione di gestire al meglio il rischio di mercato.