“Past Lives”, una toccante opera prima in concorso alla Berlinale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Era tra i più attesi del concorso della Berlinale e non ha deluso le aspettative: stiamo parlando di “Past Lives”, film che ha avuto la sua première mondiale al Sundance Film Festival prima di entrare in competizione per l'Orso d'oro.

Al centro della storia ci sono Nora e Hae Sung, un uomo e donna uniti da un legame che dura da decenni. I due si sono separati da giovanissimi quando la famiglia di Nora si è trasferita dalla Corea del Sud in Canada, ma ora sono finalmente pronti a rincontrarsi: Hae Sung andrà per qualche giorno a New York a trovare Nora, che intanto si è sposata con un uomo americano.

Loading...

C'è molto di autobiografico in questo esordio di Celine Song, regista sudcoreana che si è trasferita in Canada con la sua famiglia quando aveva 12 anni e che ora lavora negli Stati Uniti: la sua storia non può che ricordare quella della sua protagonista, che ha vissuto per tutta la vita conflitti emotivi particolarmente forti attorno ai suoi spostamenti geografici e non solo.

Grazie a questi collegamenti con la sua storia personale, Song dipinge un ritratto credibile e sincero in molti passaggi, oltreché capace di toccare corde profonde in diverse sequenze.

I film del quinto giorno della Berlinale Photogallery3 foto Visualizza

Un tocco delicato

Prodotto da A24, “Past Lives” è un film a cui non manca una certa dose di furbizia nella messinscena, ma la scrittura è talmente coinvolgente e forte del tocco delicato di un'autrice che, nonostante sia un'esordiente, riesce già a trasmettere sentimenti profondi da nascondere alcuni limiti complessivi.