Pasta day: «buona, sana e gratificante» anche all’estero si mangia da 1 a 4 volte alla settimana

«L'aumento del suo gradimento globale conferma la pasta come alimento crossover, che non ha barriere culturali, religiose, economiche – afferma Riccardo Felicetti, presidente dei pastai italiani di Unione Italiana Food – la pasta è un momento di felicità che ci aiuta a prendere le misure ad un futuro ancora incerto».

«I dati di consumo di pasta nel mondo ci dicono che piace a tutti, eletto come piatto del cuore durante i mesi di lockdown – dichiara Paolo Barilla, Presidente di Ipo (International Pasta Organisation) – la pasta è un cibo accessibile, semplice e quotidiano che si identifica con il piacere e la gioia, in grado di unire le persone e di identificarsi con la convivialità di cui abbiamo sentito tanto la mancanza».

Il World Pasta Day è un'occasione per stimolare una riflessione anche sulla pasta come alimento indispensabile per sfamare i “nuovi poveri”, il cui numero è destinato a salire anche per gli effetti della pandemia. Per questo motivo, infatti, i pastai italiani hanno effettuato una donazione di 16 tonnellate di pasta in favore della Comunità di Sant'Egidio, che verranno distribuite a famiglie indigenti in diverse città italiane: «Dopo cinquanta anni di lavoro con gli industriali pastai italiani, europei ed a livello internazionale posso affermare con assoluta convinzione che la pasta è stata e continuerà ad essere la regina della tavola – afferma Raffaello Ragaglini, segretario generale Ipo e segretario generale onorario Unione delle Associazioni degli Industriali Pastai Europei (UnaFpa) – la pasta è il prodotto che meglio interpreta una cultura alimentare salutare, sicura, consapevole e attenta alle tematiche della sostenibilità ambientale».

Le aziende e i rigidi protocolli anti-Covid

Tra le performance da registrare in questi mesi così delicati per la produzione e il lavoro, De Cecco, azienda abruzzese produttrice di pasta, terza al mondo, è stata la prima azienda dell'agroalimentare in Italia ad aver aderito alla metodologia My Care della multinazionale norvegese Dnv Gl che prevede la verifica indipendente delle azioni messe in campo per la gestione e la mitigazione del rischio di infezione nel sistema di gestione, nei processi e nelle attività giornaliere messe a punto dall'azienda.

In seguito all'emergenza Covid-19, infatti, le aziende si sono attivate per l'adozione di nuovi processi e sistemi per garantire la sicurezza dei propri dipendenti in base alle disposizioni normative. I protocolli interni e le applicazioni utilizzate da De Cecco sono stati sottoposti alla verifica di Dnv Gl -Business Assurance, uno dei principali enti di certificazione al mondo, con lo scopo di identificare punti di forza e opportunità di miglioramento relativi ai processi e alle attività implementate per prevenire la diffusione del Covid-19 nei due pastifici di Fara San Martino e di Ortona, nell'olearia e nel centro direzionale di Pescara.