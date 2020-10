Pasta day, vince il grano italiano e l’export cresce del 30% La filiera non ha risentito della crisi: il prezzo del grano è salito in un anno da 200 a 330 euro a tonnellata per poi tornare a quota 280 euro di Alessio Romeo

Il lockdown spinge i consumi di pasta: +24% in tutto il mondo

La filiera non ha risentito della crisi: il prezzo del grano è salito in un anno da 200 a 330 euro a tonnellata per poi tornare a quota 280 euro

Mentre l’export di pasta continua a macinare record con vendite in aumento in tutto il mondo anche nel 2020, i mercati del grano duro tornano a calare, dopo un’apertura di campagna all’insegna dei rialzi con prezzi che non si vedevano, nelle Borse merci italiane, da anni. E torna a crescere, nel frattempo, anche l’import, a dispetto di un’ottima campagna per il grano nazionale soprattutto dal punto di vista qualitativo, che ha permesso l’ulteriore consolidamento del 100% italiano, ormai adottato come strategia principale sul mercato interno da (quasi) tutti i principali brand di settore.

Export da record

Nei primi sette mesi dell’anno le esportazioni di pasta, già reduci da una fila di annate in crescita, sono ulteriormente aumentate segnando un boom del 30% rispetto al periodo gennaio-luglio 2019. In valore assoluto, l’Anacer (l’Associazione nazionale cerealisti che rappresenta i trader del settore), registra un incasso di oltre 1,4 miliardi.

Secondo le elaborazioni dell’Ismea sui dati Istat, anche nei mesi più critici dell’emergenza, con il moltiplicarsi delle restrizioni e delle difficoltà nelle spedizioni in molti Paesi, le esportazioni di pasta, a differenza di altri comparti che hanno accusato cali significativi, non hanno subito contraccolpi.

L’innovazione premia il grano italiano

Ma il successo del prodotto simbolo dell’agroalimentare made in Italy non è solo merito dell’effetto-pastasciutta della pandemia, come evidenziano anche i dati del World Pasta Day. Innovazione (merce rara nel settore), nuovi rapporti di filiera e un costante miglioramento della materia prima nazionale sono tutti ingredienti che hanno contribuito al rilancio, confermato anche dal buon andamento delle vendite sul mercato interno.

Un successo che ha premiato quest’anno anche la parte agricola con quotazioni arrivate a superare i 330 euro per tonnellata a inizio campagna, tra giugno e luglio, dopo una lunga fase di bassi prezzi. A incidere è stato il crollo delle quantità di grano prodotte quest’anno nella principale area di coltivazione, il “Granaio d’Italia” rappresentato oggi dalla Puglia, e in particolare dal Foggiano, dove però il taglio dei raccolti del 30% è stato compensato da una qualità eccellente della produzione.