Pasta, la filera aumenta gli investimenti sul grano italiano Passano da 6 a 12mila i contratti di coltivazione tra pastai e mondo agricolo e salgono a 200mila ettari le superfici coinvolte dalle intese che stanno rilanciando la produzione di grano duro. Barilla: ricerca e innovazione fondamentali per mantenere il primato. di Alessio Romeo

Fotogramma

3' di lettura

Negli ultimi due anni i contratti di coltivazione tra pastai e mondo agricolo e cooperativo sono raddoppiati, passando da 6 a oltre 12mila. Nello stesso arco di tempo è raddoppiata anche la superficie agricola oggetto di accordo che ha raggiunto i 200mila ettari, più del 15% dell’intera superficie nazionale vocata a grano duro.

Dagli accordi di filiera provengono oltre 700mila tonnellate di frumento duro italiano che hanno garantito all'industria molitoria il grano “giusto” per la produzione di semole adeguate alle esigenze dell'industria pastaria e agli agricoltori un remunerazione certa, al riparo dalle oscillazioni del mercato, con premi di produzione legati al raggiungimento di specifici parametri qualitativi e di sostenibilità.

La filiera grano-pasta ha presentato oggi in un incontro alla Camera dei Deputati, promosso e presieduto da Filippo Gallinella, presidente della commissione Agricoltura della Camera, i risultati raggiunti a due anni dalla firma del protocollo d'intesa tra mondo agricolo e cooperativo e industria di trasformazione per aumentare la disponibilità di grano duro italiano di qualità e sostenibile, supportare gli agricoltori e rafforzare la competitività della pasta italiana.

«I pastifici italiani hanno mediamente cent’anni o più, non possiamo sederci sugli allori e per mantenere il primato dell’export di pasta made in Italy dobbiamo investire in ricerca e innovazione», ha detto Paolo Barilla, in veste di vicepresidente di Unione Italiana Food. Oggi un piatto di pasta su quattro consumati nel mondo viene prodotto da un pastificio italiano. «Per continuare a crescere pensiamo anche ai nuovi canali di consumo che si stanno sviluppando come i piatti precucinati. Per questo serve investire sulla ricerca».

L’Italia importa circa il 40% del proprio fabbisogno di grano duro. «Le importazioni saranno necessarie anche in futuro ma intanto bisogna dare respiro alla produzione nazionale lavorando insieme su un prodotto migliore. I competitor stranieri sono agguerriti, il nostro prodotto si deve differenziare per qualità e competitività – ha aggiunto Barilla –. Se la pasta ha avuto una grande diffusione nella preparazione in casa il prossimo ambito di espansione potrebbe essere quello della ristorazione. Per questo dobbiamo garantire distintività e riconoscibilità al nostro prodotto».