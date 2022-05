Pasta, nuovo stabilimento per Felicetti: obiettivo 60 milioni di fatturato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una sede nuova di zecca, incastonata tra le Dolomiti e un piano di sviluppo che punta a una crescita a due cifre per i prossimi tre anni, fino a raggiungere i 60 milioni di ricavi nel 2024. Riccardo Felicetti, ad dell’azienda di famiglia, reagisce di slancio a uno dei momenti più drammatici di sempre per la filiera: oltre ai costi esorbitanti di energia, trasporti e materie prime, l’impennata del grano, già sofferente per la forte siccità che lo scorso anno ha colpito il Nord America e ulteriormente compromesso dalla guerra russo-ucraina.

Pastificio Felicetti ha chiuso il fatturato 2021 a 41,5 milioni di euro, produce 120 tonnellate di pasta al giorno e ha una quota export del 60%, suddivisa tra 50 Paesi. «Solo per farle un esempio – racconta a Il Sole 24 Ore – la nostra azienda nel primo trimestre ha speso per la componente energia una cifra pari a quella sostenuta per tutto il 2020. Un dato impressionante, soprattutto se consideriamo che ha sempre investito nell’efficienza energetica».

Loading...

Quanto alla materia prima, le deroghe dell’Unione Europea sulla coltivazione dei terreni a riposo non hanno favorito il grano duro, che è stato seminato a fine autunno 2021. «Si tratta di una misura importante nel breve periodo per alcune colture – commenta l'ad – ma auspicherei una più ampia riforma della Politica agricola comunitaria, che possa andare nella direzione di un’autonomia del continente».

A oggi la filiera si è adoperata per assorbire gli aumenti che arrivano su più fronti, cercando di ridurre l'impatto sui listini, anche se alcune variazioni sono state inevitabili. «Oltre ad applicare processi di razionalizzazione e saving, come Felicetti abbiamo reagito continuando a fare ciò che sappiamo fare al meglio: produrre pasta d'alta qualità insieme alla nostra filiera biologica 100% italiana, puntando sull'estero e in Italia sui segmenti premium».

Il nuovo stabilimento sostenibile di Molina di Fiemme appena inaugurato consente di potenziare da subito la capacità produttiva, che passa dalle 20 mila alle 35-40 mila tonnellate annue: l’obiettivo è produrre pasta artigianale ad alto contenuto tecnologico. Quaranta milioni gli investimenti messi in campo, in parte generati dalla crescita per linee interne e per più di due terzi provenienti da un’operazione allestita da Sparkasse, che ha portato nel capitale familiare dell’azienda un nuovo socio di minoranza: Isa (Istituto atesino di sviluppo). «Produrre pasta italiana non convenzionale, come quella d’alta quota, presuppone il pieno controllo di tutte le fasi – conclude Felicetti –. Negli ultimi anni, dover fare i conti con i limiti degli impianti del sito storico, da tempo saturo, ci ha imposto di riflettere molto attentamente sullo sviluppo del nostro business: aprire la capacità produttiva significa per noi liberare molte energie commerciali, per poter cogliere più opportunità».