Pasticceria Bindi, Bc Partners fa shopping

Bc Partners sosterrà il piano di ulteriore sviluppo della società, che prevede una crescita dei ricavi grazie alla continua espansione internazionale, l’ampliamento della gamma di offerta e il lancio di nuovi prodotti di pasticceria, ma anche la crescita per linee esterne, consolidando ulteriormente il settore attraverso acquisizioni strategiche in Italia e all’estero.

Bindi continuerà ad essere gestita da Roberto Sala, direttore generale della società dal 2014, mentre l’amministratore delegato Attilio Bindi rimarrà con funzioni strategiche anche per lo sviluppo dei mercati internazionali.

«Bindi - ha spiegato Stefano Ferraresi, partner di Bc Partners - è leader da lungo tempo nell’interessante mercato italiano della pasticceria surgelata, con un brand prestigioso, unico nel mercato, e clientela fidelizzata. La società ha inoltre sviluppato una forte presenza all’estero grazie all’elevata qualità dei prodotti offerti e alle reti distributive locali in particolare negli Stati Uniti. Vediamo un forte potenziale di crescita rafforzando il rapporto con i partner distributivi in Italia ed all'estero, ed investendo nello sviluppo del marchio a livello internazionale».

«L’azienda Bindi, dalle fortissime radici italiane - ha indicato l’ad Attilio Bindi - ha trovato in Bc Partners l’interlocutore ideale per avviare un’alleanza strategica volta ad assicurare la continuità di uno dei più prestigiosi marchi del food italiano, nonché uno sviluppo internazionale idoneo a garantirne la massima competitività»

BC Partners è stata assistita da Latham & Watkins per gli aspetti legali, da Scouting Capital Advisors e PwC per la parte finanziaria, da Facchini Rossi Michelutti Studio Legale in materia fiscale e da Bain & Company Italia per gli aspetti commerciali. I venditori sono stati assistiti da Fineurop Soditic e da Ernst & Young per la parte finanziaria e dal professor Trimarchi e dall’avvocato Dolcini per la parte legale.