Patagonia donerà 20 milioni di dollari a ong ambientaliste di tutto il mondo Un 2019 di importanti traguardi e innovazioni per l'azienda californiana, impegnata da 40 anni nella tutela del pianeta e che oggi è sostenuta anche dal dibattito globale sui cambiamenti climatici

Venti milioni di dollari: a tanto ammonta l’importo che Patagonia, marchio di abbigliamento sportivo californiano da sempre impegnato nella tutela del pianeta Terra, devolverà a numerose ong ambientaliste nel corso del 2020.

La cifra è stata raggiunta grazie alle donazioni raccolte a partire dallo scorso Black Friday, il 29 novembre: in quell’occasione, l’azienda si era impegnata a raddoppiare ogni singola offerta in denaro effettuata tra il 29 novembre e il 31 dicembre 2019 attraverso la piattaforma “Patagonia Action Works”, fino al raggiungimento della soglia di 10 milioni di dollari. Traguardo che è stato già raggiunto dopo 17 giorni. Le donazioni, in ogni caso, che non comportano obblighi di acquisto, proseguono, e si possono effettuare anche come dono per le feste a nome di una persona cara, alla quale potrà essere inviata una eCard digitale o un biglietto “fisico” da ritirare nei negozi Patagonia.

A chi andranno le donazioni

Le donazioni sono state effettuate attraverso Patagonia Action Works, la piattaforma lanciata lo scorso settembre che connette le associazioni ambientaliste locali agli utenti che vogliono agire concretamente contro i problemi che il pianeta sta affrontando. Oggi coinvolge 100 ong ambientaliste, di piccole dimensioni e attive soprattutto con progetti locali, che operano per la protezione della biodiversità, del clima, delle comunità, delle terre e delle risorse idriche. Quasi tutte queste no-profit hanno ricevuto almeno una donazione, e il caso di maggior successo è quello di un’associazione che ha raccolto oltre 70mila euro dalla community, che verranno raddoppiati da Patagonia.

In Italia, fra le onlus che riceveranno fondi ci sono “Cittadini per l'aria, che si occupa di monitorare la qualtià dell’aria nelle città e promuove comportamenti virtuosi agendo anche sulle istituzioni pubbliche, e

“Io non ho paura del lupo”, che controlla la presenza di lupi nei territori alpini e appenninici.



La ceo Marcario: Ancora scarso l’impegno negli Stati Uniti

«Negli Stati Uniti le ong ambientaliste raccolgono solo il 3% di tutte le donazioni filantropiche, anche se il cambiamento climatico è la più grave minaccia per noi - ha commentato in un post su Linkedin Rose Marcario, ceo Patagonia -. 45 anni fa Patagonia fece la sua prima donazione alla ong “Friends of the Ventura River” e questo ci insegnò due importanti lezioni: che l’impegno proveniente dal basso può fare la differenza e che habitat degradati possono tornare alla vita. Oltre a questa donazione, Patagonia devolverà l’1% delle sue vendite a circa 1.200 associazioni, come fa da circa 30 anni».