Patagonia inaugura a Roma uno spazio co-lab e gratuito per gli attivisti del clima

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il primo era stato inaugurato nel negozio di Montebelluna, nel 2017. Quattro anni dopo, lo spazio co/lab (Community Lab) di Patagonia apre anche a Roma, adiacente al negozio di via Salaria 185. Si tratta di uno spazio gratuito messo a disposizione di enti e associazioni non profit locali impegnate nella tutela dell'ambiente e del territorio e che promuovono uno stile di vita sostenibile.

Il co/lab conduce parte del programma Patagonia Action Works, con cui il marchio californiano esprime il suo impegno per la sostenibilità, attraverso fondi devoluti a migliaia di gruppi del mondo, cifra che oggi ha raggiunto i 110 milioni di dollari. Lo spazio si sviluppa su due piani, per un totale di 50mq: nella parte inferiore è disponibile una sala meeting dedicata a riunioni, video call e presentazioni, mentre nella parte superiore ci sono tre tavoli da lavoro per un totale di 12 postazioni.

Loading...

Nello stesso ambiente è situato un corner con poltrone insonorizzate per svolgere chiamate o conversazioni in due persone e, infine, una piccola area break. Il co/lab di Roma si propone di creare un network di collaborazione tra comitati, enti e associazioni che abbiano a cuore le tematiche vicine al marchio, prima fra tutte la salvaguardia ambientale e del territorio. Lo stesso negozio è alimentato da energie rinnovabili e solo nell’ultimo anno è stato hub di riparazione - un altro fronte sul quale Patagonia è molto impegnato - per quasi 400 capi.

Le associazioni, le startup e i gruppi interessati a usufruire del co/lab, che è disponibile per un massimo di otto ore e prenotabile anche solo parzialmente, possono prenotare lo spazio compilando il form presente sul sito www.colabroma.it.