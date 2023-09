Patate tra alluvioni e parassiti: a rischio il 25% del raccolto. Prezzi a +19%

Eppure per le patate italiane ci sarebbe spazio per crescere, anche grazie alle grande varietà di tipi e qualità disponibili, molte tutelate dai marchi Dop e Igp. Unapa rappresenta l’85% dei prodotti a marchio e il 25% delle patate fresche italiane ed è capofila del progetto europeo “Potatoes forever! ”. Secondo un sondaggio realizzato nell’ambito della campagna, sette italiani su dieci considerano importanti le modalità in cui vengono prodotte le patate che acquistano, mentre tre su cinque si dichiarano disponibili a spendere di più per acquistare patate rispettose dell’ambiente.

«I consumatori – commenta Di Silvio – ci riconoscono il valore aggiunto dato da tracciabilità e rispetto per l’ambiente, cosa che i nostri standard produttivi e i continui controlli assicurano. Pensiamo ad esempio al vantaggio in termini di durata a scaffale e di risparmio d’acqua che garantiscono le patate spazzolate e non lavate oppure cosa vuol dire in termini di efficienza riuscire a produrre 36 tonnellate di patate per ettaro contro i 22 della media mondiale».

Loading...