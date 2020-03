Patate prodotto più venduto tra gli orticoli. Con il boom bonus ai dipendenti L’ad della Romagnoli F.lli ha chiesto i doppi turni ai 60 lavoratori per garantire la presenza del prodotto sugli scaffali dell’ortofrutta nella Gdo offrendo loro anche un premio di Luisanna Benfatto

Patate prodotto più venduto ai tempi del Coronavirus

2' di lettura

Il carrello degli italiani è cambiato molto con l’emergenza da Covid-19. Si prediligono prodotti a lunga conservazione e in scatola e le vendite riso, pasta e conserva di pomodori sono aumentate più del 50% come pure la farina (+82%). Nel reparto ortofrutta le più acquistate sono però le patate, introvabili in molti negozi.

Secondo i dati Iri Infoscan Census relativi al periodo 17 febbraio-8 marzo, la vendita di patate ha registrato un incremento del +25,4%, mentre nell'ultima settimana il dato è salito al +28,3%. A fare la differenza sono la lunga shelf-life, il costo contenuto, l’ obbligo di cottura e i diversi usi in cucina: purè, gnocchi, fritte, al forno.





Romagnoli F.lli Spa, tra le principali realtà italiane attive nel settore con 56 mila tonnellate annuali di patate commercializzate, tra patate da seme, da consumo, da agricoltura biologica e trasformate di IV e V gamma (lavate, cotte e confezionate per la multinazionale McCain) ha registrato un incremento di oltre il 30% delle richieste da parte dei clienti italiani ed esteri. L’azienda il cui fatturato ammonta a 45 mln di euro (al 31 dicembre 2019), distribuisce il prodotto alle principali insegne della Gdo del nostro Paese per l’87% e per il 13% alla grande distribuzione del Nord-Europa .



Grazie a questo boom inaspettato l'ad Giulio Romagnoli ha dovuto riorganizzare in pochi giorni il lavoro dei propri dipendenti. Ai 60 lavoratori, ai quali è stata garantita l’operatività in sicurezza , è stato quindi chiesto di fare i doppi turni. Però con un premio di produzione come riconoscimento per l'impegno e la dedizione mostrata, in questi momenti complicati.