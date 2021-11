Patent box, la soluzione con «doppio binario» arriva sul tavolo di Palazzo Chigi

Si lavora alla retroattività delle modifiche

La norma in vigore dal 22 ottobre scorso si è trasformata di fatto in un vero e proprio “tagliafuori” per tutte le imprese che possono effettuare l’opzione in dichiarazione fino al prossimo 30 novembre. Per considerare valide queste scelte l’emendamento dovrebbe prevedere una retroattività delle modifiche a partire dall’entrata in vigore del decreto legge fisco-lavoro.

Resta fermo che se l’accordo politico andrà in questa direzione sarà necessario informare, anche con un “comunicato legge”, i contribuenti per consentir loro di poter effettuare correttamente le proprie scelte tra il vecchio e nuovo regime prima dell’invio delle dichiarazioni in scadenza, come detto, il 30 novembre.