Patente digitale, cosa è e come funziona. Ecco cosa sappiamo finora

Anche la nostra patente sarà disponibile in versione tutta digitale, già da quest'anno, all'interno di uno smartphone. In particolare sarà accessibile nell'app istituzionale IO, con un qrcode contenente tutte le informazioni. Esattamente com'è avvenuto con il green pass covid.

Il Governo (sottosegretario all'innovazione Alessio Butti) ha confermato di volere seguire questa strada, anche anticipando il lancio nel 2023, continuando sul percorso ipotizzato dal Governo precedente.

Nell'app IO finiranno anche tessera sanitaria e certificato elettorale, anche se la rivoluzione è soprattutto nella patente digitale; documento onnipresente nella vita degli italiani, sia come abilitazione alla guida sia come documento di identità, mostrato ad esempio all'imbarco sugli aerei.

Cos’è la patente digitale

La patente digitale sarà una versione elettronica della tradizionale patente di guida in formato cartaceo. Sarà memorizzata e resa accessibile attraverso app IO, app che è un punto centralizzato di accesso a servizi pubblici digitali e che è stata molto utile durante il covid per la richiesta di vari bonus governativi e per il green pass. L’obiettivo è quello di semplificare la gestione e la presentazione della patente, rendendola più sicura e riducendo i rischi di smarrimento, furto o falsificazione.L’app IO sarà quindi il punto di riferimento per la conservazione e la presentazione della patente digitale. L'accesso all'app e ai suoi contenuti e servizi collegati (patente inclusa) avverrà come al solito via Spid o Cie (Carta identità elettronica). Ricordiamo che digitalizzazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà sono già avvenute grazie al nuovo DU, documenti Unico di circolazione e proprietà. Ora è il passo della patente di guida.

Come sarà la patente digitale

La patente digitale sarà dotata di una serie di caratteristiche che la renderanno un’alternativa più sicura e comoda rispetto alla versione cartacea. Avrà un sistema di autenticazione sicura, grazie all'identità digitale (Spid o Cie) con doppio livello di autenticazione. Avrà un qrcode, che permetterà alle forze dell’ordine o ad altre autorità competenti di verificare in modo rapido e certo l’autenticità del documento e le informazioni contenute, riducendo così il rischio di falsificazione.Poi ci sono altri vantaggi che non vengono subito in mente ma che sono importanti figli della digitalizzazione. La patente potrà avere aggiornamenti in tempo reale: le informazioni saranno sempre aggiornate. Il titolare potrà così verificare sempre lo stato della propria patente, il numero di punti rimasti e le eventuali scadenze, tutto nella stessa app (ora è necessario usare quella della motorizzazione).

L’app IO invierà inoltre notifiche push al titolare della patente digitale, informandolo, ad esempio, dell’avvicinarsi della scadenza del documento, della necessità di rinnovarlo o di eventuali sanzioni amministrative. Un'altra comodità che abbiamo visto, con IO, per altre scadenze come quella del bollo auto. La patente elettronica sarà inoltre riconosciuta in tutti gli stati membri dell'unione europea, senza esclusione. Il progetto fa parte infatti dell'iniziativa europea per un digital wallet comunitario, con vari elementi associati all'identità digitale dei cittadini. A quanto si conosce ad oggi, potremo comunque stampare i documenti, in modo da poterli utilizzare anche in maniera analogica. Utile soprattutto a chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali.

Quando arriverà la patente digitale

Il Governo ha annunciato che la data prevista per la patente digitale è quest'anno; non ci sono però termini formali indicati a norma di legge, quindi eventuali ritardi sono possibili e prevedibili.In ogni caso, la strada per una patente (e non solo) digitale sembra tracciata, dato anche il percorso individuato in sede europea. L'app IO diventerà un centro sempre più completo di tutto ciò che ci riguarda nei rapporti con la pubblica amministrazione, compresi la tessera sanitaria, la tessera elettorale, la patente, i servizi di pagamento alla PA (multe, tributi…) eccetera.