Patente, il foglio rosa si può prorogare

La proroga

L’ultimo rimedio è contenuto nella circolare n. 24583, firmata il 30 luglio dal direttore generale della Motorizzazione. Il provvedimento stabilisce ancora una volta che si può chiedere il «riporto», cioè un nuovo foglio rosa su cui viene riportato l’esito positivo dell’esame di teoria, che quindi viene considerato come se fosse avvenuto durante i sei mesi di validità di questa seconda autorizzazione alla guida.

Il tutto senza nemmeno procurarsi un nuovo certificato medico: la circolare riporta il parere n. 00786/2019 del Consiglio di Stato, che riconosce validità a quello già prodotto per ottenere il primo foglio rosa.

Le condizioni

La circolare distingue vari casi. Ma la sostanza è una: il riporto può essere richiesto sia da chi la prova pratica non è arrivato nemmeno a sostenerla sia da chi ha fallito una o entrambe le prove di guida previste dal Codice della strada nel semestre.

In sostanza, la Motorizzazione allarga molto le maglie, per non creare disagi. In attesa che arrivino in porto le modifiche al Codice della strada che estendono a 12 mesi sempre e comunque la validità del foglio rosa, come in molti altri Paesi della Ue (e in alcuni è ancora più lunga).

Le modalità

La domanda di riporto si può presentare «non prima del giorno successivo» ed «entro il secondo mese» dalla data di scadenza del foglio rosa precedente. È possibile sforare quest’ultimo termine solo quando cade di sabato o di domenica, casi nei quali è ammessa la presentazione anche il lunedì successivo.