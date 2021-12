Patente di guida, per auto e moto cambia l’esame di teoria: più breve e con meno quesiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Snellimento generalizzato per gli esami di teoria per le patenti auto e moto: la prova sarà più breve di 10 minuti e con il 25% di quesiti in meno. Lo dispone il decreto 27 ottobre del ministero delle Infrastrutture (Mims), pubblicato il 9 dicembre. Lo scopo è recuperare il pesante arretrato creato prima dal sempre minore numero di esaminatori in organico alla Motorizzazione e aggravato dall’emergenza Covid.

La situazione è diventata tanto insostenibile da richiedere già vari interventi nella normativa emergenziale per la pandemia, come il prolungamento della validità dei fogli rosa. Ma si stima che non basteranno a garantire a tutti la possibilità di sostenere l’esame prima che scada anche la proroga di tale documento.

La norma che taglia i questionari d’esame è in vigore dal 9 dicembre, ma gli esami continuano ancora a svolgersi con le modalità precedenti: sarà un decreto dirigenziale da adottare l’8 gennaio 2022 a fissare la data di debutto delle nuove modalità.

Sei categorie di patente interessate

Le patenti coinvolte sono quelle delle categorie A1 (il patentino per sedicenni, per guidare motocicli fino a 125 centimetri cubici di cilindrata, 11 kilowatt di potenza e rapporto potenza/peso fino a 0,1 kW/kg e tricicli di potenza fino a 15 kW), A2 (motocicli di potenza fino a 35 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,2 kW/kg) , A (motocicli e tricicli, senza limitazioni se non quelle per i più giovani), B1 (quadricicli non leggeri), B (autoveicoli fino a 3,5 tonnellate con limiti di potenza per neopatentati, più i tricicli con potenza anche superiore a 15 kW) e BE (autoveicoli leggeri quando trainano un rimorchio non leggero).

Restano quindi invariati i test per le patenti superiori (quelle per camion e bus), più impegnative.