Patente sequestrata al candidato telecomandato all’esame di guida di Patrizia Maciocchi

Commette il reato di appropriazione di lavoro altrui, chi va a sostenere l’esame di guida munito di microtelecamera e auricolari. E si fa suggerire le risposte “vero” “falso”, telecomandato come ai tempi di Ambra Angiolini a “Non è la Rai”. La Cassazione (sentenza42944) conferma il sequestro cautelare della patente per l’indagato, classe 1996, che aveva si ottenuto l’abilitazione ma il merito non era suo: ci aveva messo solo un pò di soldi. Il caso analizzato dalla Suprema corte, non era isolato, ma andava inserito nel contesto di un’organizzazione criminale, che procacciava, dietro compenso, patenti di guida e carte di qualificazione conducenti.

L’appropriazione del lavoro altrui - Il candidato all’abilitazione veniva fornito di apparecchiature elettroniche audio-video, in grado di trasmettere in tempo reale le immagini della schermata, proiettata sul monitor, della propria scheda di esame alla centrale operativa, dal quale l’addetto alla cabina di regia, suggeriva la sequenza delle risposte esatte. La Suprema corte respinge il ricorso contro il sequestro di un’abilitazione tanto “sudata”. Per i giudici infatti, il titolo di guida è strettamente collegato al reato commesso ovvero ”appropriazione del lavoro altrui” , una norma del ’35, che “punisce” chi consegue titoli, diplomi o lauree, senza metterci la farina del suo sacco.

Il candidato telecomandato - Il sequestro cautelare, specifica la corte, pur non incidendo sulla validità e sull’efficacia dell’autorizzazione amministrativa, in ogni caso priva il ”telecomandato” materialmente del documento, e quindi influisce indirettamente sulla possibilità di guidare. In questo modo si evitano azioni che possono aggravare ulterioriormente il reato: dal fare altri esami per mezzi di categoria superiore, al mettere a repentaglio la pubblica incolumità. Nel caso poi di condanna definitiva diventerà carta straccia una patente presa senza che l’aspirante conducente avesse dimostrato di possedere i requisiti. Nel frattempo paga 2 mila euro di spese processuali.