Patente sospesa alla prima infrazione con il cellulare

I sanzionati per alcol, in particolare, si vedranno annotato sulla patente il codice unionale «68» che prescrive «niente alcool» e il codice 69 che permette di guidare solo veicoli con il dispositivo «alcolock» che riconosce e inibisce il conducente alticcio. Questo stigma rimane sulla patente, una volta restituita, anche dopo il rinnovo almeno per due anni per le ipotesi lievi, tre per quelle più gravi (e sempre che le prescrizioni della commissione medica non siano più lunghe). Ovviamente le cose peggiorano se il “sorvegliato speciale” manomette o disinstalla il dispositivo di controllo/inibizione montato sull’auto: in questo caso le sanzioni sono raddoppiate (arresto fino a un anno per l’ipotesi lieve, due per i più gravi e multe fino a 12 mila euro).

Quanto al protocollo per il prelievo di sostanze organiche, se la pattuglia ha «ragionevole motivo» di pensare che il conducente sia drogato o impasticcato, nel «rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica», può svolgere accertamenti analitici prelevando campioni di saliva. Nelle more, poi, degli esiti di laboratorio, la polizia stradale può disporre il ritiro della patente di guida per un periodo «non superiore a dieci giorni». Contrapasso ancora più lungo per i minori di 21 anni sorpresi a guidare sotto effetto di alcol o droghe: per loro la patente potrà (forse) tornare dopo i 24 anni, stesso limite di età imposto a chi viene pizzicato senza aver mai conseguito la licenza di guida.

Nel Ddl sicurezza rientrano - ma per un fatto puramente tecnico di armonizzazione normativa - i reati di omicidio stradale aggravato e di lesioni stradali gravi e gravissime. Nulla cambia nella sostanza: confermate le pene da 8 a 12 anni nel primo caso (se si è oltre la seconda soglia di alcol), da quattro a sette anni per le lesioni gravissime provocate dal conducente “alterato”.

