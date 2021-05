Patenti, esami entro fine anno per le domande 2020 Rinnovi vengono rinviati fino ad aprile 2022

3' di lettura

Cambiano ancora le scadenze legate alla patente: si allungano i rinvii per l’emergenza Covid. Il Dl 56/2021 del 30 aprile dà più tempo per gli esami, mentre la proroga dello stato di emergenza al 31 luglio (Dl 52/2021 del 22 aprile) sposta al 29 ottobre alcuni termini per la visita medica di rinnovo.

Sul fronte degli esami, l’articolo 5 del Dl 56/2021 ha fissato nel 31 dicembre la nuova data-limite entro cui deve sostenere la prova di teoria chi aveva presentato la domanda di conseguimento della patente nel corso del 2020; prima andava espletata entro un anno dall’istanza. Chi invece ha presentato quest’ultima dal 1° gennaio 2021 o lo farà entro il 31 luglio (data di cessazione dello stato di emergenza, salvo ulteriori rinvii) avrà un anno esatto dalla data di presentazione.

Loading...

Per le altre scadenze, le norme nazionali (in sostanza, il decreto Cura Italia, più volte modificato) vanno incrociate con quelle europee (regolamenti 2020/698 e 2021/267): secondo la data di scadenza, valgono le une o le altre (fermo restando che le norme italiane non valgono per le licenze di guida rilasciate da altri Stati della Ue o del See, Spazio economico europeo, che comprende Ue, Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Le prime valgono solo sul territorio italiano, mentre le seconde si applicano nella circolazione in tutta la Ue e nel See.

Il risultato è che:

- per le patenti scadute nel 2020 tra il 1° febbraio e il 31 maggio, ci sono 13 mesi contati a partire dalla data di scadenza originaria;