Patenti scadute, proroga ad agosto per il rinnovo. Ma non per tutti

L’insidia

Questa interpretazione rende possibile rispondere a un’altra domanda che era sorta tra le forze dell’ordine: come comportarsi nei non rari casi in cui un guidatore circola con patente scaduta da ben prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus?

Nei pareri che circolavano informalmente tra gli addetti ai lavori più esperti, si tendeva a riconoscere il diritto di circolare anche in questi casi, in analogia a quanto normalmente in altre situazioni. Ma il Mit ha scelto la linea più restrittiva.

Questo ha una conseguenza non da poco: visto che tanti uffici pubblici sono chiusi o erogano servizi molti ridotti, sarà difficile trovare un medico abilitato a rilasciare certificati di idoneità alla guida (fondamentalmente, per l’articolo 119 del Codice della strada sono quelli della Asl e i militari) che possa svolgere regolarmente la visita necessaria per ottenere il rinnovo patente. Quindi si rischia di restare a lungo senza la possibilità legale di guidare.

Se la cosa è trascurabile per la maggioranza della popolazione, costretta a restare a casa dalle misure prese contro la pandemia, sarà un problema grave per chi deve continuare a recarsi al lavoro o addirittura guida per lavoro. Gente che spesso è chiamata ad andare in giro per garantire i servizi essenziali per tutti gli altri.

Le altre abilitazioni

La circolare del Mit puntualizza anche quali sono le progoghe per gli altri documenti che abilitano alla guida particolari categorie di conducenti (professionisti):