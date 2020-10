Patrick Cohen, ceo AXA Italia

Il tema della diversità e di conseguenza quello della inclusione sono profondamenti radicati in AXA e da tre anni siamo impegnati a promuovere una cultura di inclusione nel mercato assicurativo italiano con azioni concrete, abbiamo quasi raggiunto la parità sulla popolazione executive e ridotto in modo significativo il gender pay gap sull'intera popolazione. A queste iniziative interne si aggiungono quelle per la società, abbiamo fondato Angels4Women, il primo network di business angels totalmente al femminile per sostenere l'imprenditoria delle donne e abbiamo aperto il Punto Donna, a Milano nel quartiere Giambellino, per favorire l'inclusione sociale delle donne vittime di violenza o fragilità».