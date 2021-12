Patrick Zaki è stato scarcerato: «Voglio dire grazie all’Italia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Patrick Zaki è libero. È stato scarcerato dal carcere di Mansura. A dare la notizia è l’ong Eipr che posta anche una foto su Twitter nella quale lo si vede, vestito di bianco, mentre abbraccia la madre.

Zaki: «Voglio dire grazie all’Italia»

«Tutto bene». Queste le prime parole che Patrick Zaki ha pronunciato, parlando in italiano, appena uscito dal commissariato di Mansura. «Voglio dire molte grazie agli italiani, a Bologna, all’Università, ai miei colleghi, a chiunque mi abbia sostenuto», ha detto Patrick Zaki all’Ansa, appena arrivato a casa della famiglia a Mansura dopo il rilascio. «Sto aspettando, vedrò nei prossimi giorni cosa succede: voglio essere in Italia il prima possibile, appena potrò andrò direttamente a Bologna, la mia città, la mia gente, la mia università», ha aggiunto Patrick dopo il suo rilascio.

«Ho letto molto in cella»

Patrick ha rivelato di aver potuto leggere molto nel carcere cairota di Tora dove è stato detenuto per quasi 2 anni. Nelle dichiarazioni ai giornalisti nell’abitazione di famiglia a Mansura, sul delta del Nilo, lo studente egiziano ha precisato di amare molto, fra i non-egiziani, «Dostoevsky, Saramago e la letteratura napoletana», in particolare Elena Ferrante. Patrick ha comunque ammesso di non aver mai visitato Napoli mentre, fra le città italiane che ha avuto modo di visitare ha ricordato Milano, Venezia e Roma.



Amnesty: un abbraccio atteso da 22 mesi

Amnesty: «Aspettavamo di vedere quell’abbraccio da 22 mesi e quell’abbraccio arriva dall’Italia, da tutte le persone, tutti i gruppi e gli enti locali, l’università, i parlamentari che hanno fatto sì che quell’abbraccio arrivasse», ha detto all’Ansa Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commentando il rilascio di Zaki. «Un abbraccio - dice Noury - soprattutto ai mezzi di informazione che hanno tenuto alta l’attenzione per questi 22 mesi. Ora che abbiamo visto quell’abbraccio aspettiamo che questa libertà non sia provvisoria ma sia permanente. E con questo auspicio arriveremo al primo febbraio, udienza prossima».

Nel murales davanti ambasciata d’Egitto l’abbraccio con Regeni

Giulio Regeni abbraccia Patrick Zaki. Questo il murales della street artist Laika comparso questa mattina nei pressi di Villa Ada, a Roma, dove c’è la sede dell’ambasciata d’Egitto in Italia. Nel murales, con lo sfondo di una luce che rompe il buio di un tunnel, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016 cinge la vita di Zaki dicendogli: «Ci siamo quasi». Lo studente risponde: «Stringimi ancora». A chiudere l’opera la scritta, in arabo, «Innocente».