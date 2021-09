Patrick Zaki a processo, perché è in carcere in Egitto e cosa rischia ora

4' di lettura

Nel febbraio del 2020, uno studente egiziano dell’Università di Bologna vola a casa per qualche giorno di vacanza con la sua famiglia. Non è ancora tornato e rischia, oggi, cinque anni di reclusione per un articolo scritto nel 2019. La vicenda è quella di Patrick Zaki, l’attivista che si trova da quasi 600 giorni in detenzione preventiva in un carcere del Cairo. Zaki è stato fermato subito dopo l’atterraggio nel suo paese, ricomparendo il giorno dopo con un mandato di cattura sulle spalle. Quasi tutte le accuse a sua carico sono cadute, ma l’unica rimasta in piedi («diffusione di notizie false») potrebbe costargli una condanna senza diritto di appello.

Chi è Patrick Zaki e perché è in carcere

Patrick Zaki è nato il 19 giugno 1991 a Mansura, in Egitto, da una famiglia che appartiene alla minoranza cristiano copta del Paese. È un attivista per i diritti umani e svolge ricerca per Egyptian Initiative for Personal Rights, una Ong egiziana, dove si occupa soprattutto di questioni di genere. Nel 2020 è in congedo all’Università di Bologna per frequentare il Master Erasmus Mundus in Women's and Gender Studies, una laurea magistrale che offre un curriculum ad hoc in studi di genere e delle donne. L’esperienza si interrompe quando viene sequestrato all’aereoporto del Cairo, in occasione di quella che avrebbe dovuto essere una pausa di relax dalla sua attività accademica.

I fatti si svolgono rapidamente. Zaki atterra nella capitale egiziana il 7 febbraio. Scompare nel nulla e riappare il giorno dopo, davanti alla Procura della sua città Mansura, a un centinaio di chilometri dal Cairo, in stato di fermo per cinque accuse che potrebbero costargli 25 anni di detenzione: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo.

Nel corso del sequestro, secondo quanto sarà riferito dal suo avvocato, Zaki viene picchiato, torturato, sottoposto a elettroshock e minacce di ulteriori violenze, anche sessuali. Una dinamica che inquieta soprattutto per il déjà vu con l’omicidio di Giulio Regeni, il dottorando dell’Università di Cambridge rapito e ucciso sempre in Egitto per ragioni che devono ancora essere chiarite.

Per Zaki, il fermo è solo il preludio di un calvario che lo trattiene in una prigione del Cairo per 19 mesi. La sua permanenza in cella viene confermata da continui rinvii del processo, con intervalli prima di 15 e poi di 45 giorni. «Tra udienze non convocate e udienze svolte, ci saranno state almeno 20 occasioni in cui il giudice ha ritenuto che Patrick dovesse restare in carcere» dice Riccardo Noury, portavoce dell’organizzazione non governativa Amnesty International. Durante i mesi di custodia, Zacki ha potuto incontrare avvocati e familiari solo in rarissime situazioni.