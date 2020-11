Patrimoniale, il Pd prende le distanze dall’emendamento Orfini-Fratoianni. Di Maio: «Sarebbe folle in un momento di crisi come questo» I democratici provano a stoppare la polemica attorno alla proposta presentata da alcuni deputati del partito e di Leu di Ce.Do.

Manovra da 38 miliardi e Decreto ristori ter per le aree rosse

I democratici provano a stoppare la polemica attorno alla proposta presentata da alcuni deputati del partito e di Leu

La proposta di patrimoniale contenuta in un emendamento alla manovra presentato da alcuni deputati del Pd e di Leu (primi firmatari Matteo Orfini della minoranza Dem e Nicola Fratoianni della componente di Sinistra Italiana in Leu) continua a far discutere maggioranza e opposizione con i Democratici che intanto prendono le distanze dalla proposta di correttivo alla legge di bilancio.

«L’emendamento alla manovra è il frutto di un’iniziativa libera a individuale di alcuni deputati del Pd che però non impegna il gruppo», spiegano fonti Dem alla Camera.

Di Maio: via a piccole tasse ma nessuna patrimoniale

Ma la polemica non accenna a diminuire. Anche perché contro la proposta targata Pd e Leu, si è alzata forte la voce dei Cinquestelle che, con il ministro Luigi Di Maio, stoppano qualsiasi iniziativa in questa direzione.

«Ok liberare gli italiani delle piccole tasse, dei cavilli e della burocrazia, è una proposta che il M5S sposa da anni - sottolinea il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale ai suoi - ma nessuna patrimoniale. Sarebbe folle in un momento di crisi come questo, in cui le nostre imprese hanno bisogno di ossigeno e le famiglie di lavoro, introdurre qualsiasi tipo di patrimoniale. Il M5S è sempre stato contrario e continuerà a esserlo».

Faraone (Iv): contrari da sempre. Buffagni (M5S): è un suicidio

Parole che fanno il paio con quelle di Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia Viva, che come di Maio pronuncia un chiaro “no” rispetto a tale ipotesi. «Siamo sempre stati contrari alla patrimoniale: lo siamo ancora di più in questa fase difficile per la nostra economia. Stasera approveremo un rinvio delle tasse nel Dl ristori: contano i fatti non le iniziative estemporanee».