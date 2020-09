Patrimonializzazione delle Pmi, Gualtieri: «Aiuto senza precedenti, ora o mai più»

Arcuri: «Non è un click day»

«Da oggi è disponibile sul sito di Invitalia il set delle informazioni e moduli per avviare l’utilizzo della nuova agevolazione per la patrimonializzazione delle Pmi. Dalle 12 le imprese potranno presentare le istanze di accesso, ma non è un click day. non ci sono graduatorie», ha precisato Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, sottolineando che l’ammissibilità sarà valutata in 10 giorni. Strumenti operativi fino al 31 dicembre. Le pmi potranno dunque attivare le richieste per il Fondo patrimonio imprese, dotato di quattro miliardi di euro, a partire dalle 12 di oggi, con la pubblicazione del modulo sul sito di Invitalia. «Promettiamo - ha detto Arcuri - di verificare entro 10 giorni le domande, possiamo chiedere un’integrazione in 10 giorni» e nel giro di 10 giorni le somme verranno erogate.

Arrivano 250 milioni per le Pmi delle aree interne

Il 15 settembre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro ha firmato il Dpcm di attribuzione dei fondi per lo sviluppo delle aree interne. Il provvedimento autorizza l’erogazione di 210 milioni di euro a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali delle aree interne del Paese. «Anche al fine di contrastare le conseguenze della crisi generata dal Covid - ha sottolineato Fraccaro - vogliamo aiutare le Pmi con dei contributi a fondo perduto per la gestione, la ristrutturazione o l’ammodernamento delle attività. È una boccata di ossigeno per le aziende dei Comuni periferici o a bassa intensità demografica che più di altri sono in difficoltà a causa di questa emergenza».