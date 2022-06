Patrimonio alberghiero a 116,3 miliardi di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il patrimonio immobiliare alberghiero in Italia è in tenuta, nonostante la pandemia e i conseguenti effetti causati dalle restrizioni ai viaggi. Lo conferma la seconda edizione del rapporto condotto da World Capital insieme a PKF e in collaborazione con Nomisma, Rics, Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Federalberghi Roma. Il valore degli asset, secondo le stime 2021, ammonta a 116,3 miliardi di euro, pari ad un-1,5% rispetto al periodo pre-pandemia. Il rapporto è stato illustrato in occasione di 196+ forum milan - l’evento organizzato da PKF hospitality group che ha avuto luogo a Milano il 6 giugno in contemporanea al Fuorisalone - come novità in questa seconda edizione un focus sul valore di locazione delle strutture ricettive nelle prime location italiane e un aggiornamento sulle nuove aperture.

Valori stabili per gli hotel di lusso

I valori relativi agli hotel di lusso sono stati decisamente stabili rispetto al periodo pre-emergenziale, e in alcuni casi sono stati osservati perfino degli incrementi, grazie alla domanda costante e al consistente pregio degli immobili. A soffrire maggiormente sono state le strutture 3 stelle, ma l'emergenza ha rappresentato l'occasione per la ristrutturazione e riconversione di molte unità in hotel a 4 o addirittura 5 stelle.

Gli incentivi governativi, la voglia di riguadagnare terreno degli albergatori sommata alla domanda ricettiva in ripresa sta rimettendo le basi per un comparto in ascesa e solido. “In tutto questo – spiega il rapporto – la tematica Esg rappresenta non solo una risposta all'ambiente ma anche un volano per dare qualità e maggiore valore alle strutture ricettive”.

Lo share percentuale

Attualmente lo share percentuale per macro-zona del patrimonio è così suddiviso: 54,5% al nord, 25,8% al centro e 19,6% nel sud e nelle isole. «Il mercato immobiliare alberghiero sta tenendo, soprattutto in alcune importanti città come Milano e Venezia e in destinazioni turistiche famose come Cortina, la Toscana e la Puglia – commenta Giorgio Bianchi, managing director head of Italy di PKF hospitality group –. C'è un forte interesse da parte di investitori nazionali e internazionali verso destinazioni alternative come Trieste, Genova e Bari. I temi del riposizionamento, del rilancio dell'offerta con nuovi format e concept e della sostenibilità sono fondamentali».

«Gli incentivi governativi, la voglia di riguadagnare terreno degli albergatori sommata alla domanda ricettiva in ripresa sta rimettendo le basi per un comparto in ascesa e solido - dichiara Mattia Danese, head of hospitality di World Capital Group –. Nonostante gli effetti della pandemia, il settore hospitality si sta dimostrando resiliente. L’ interesse per questa asset class continua a persistere, a confermarlo le nuove aperture previste per i prossimi mesi».

I tre cluster

Soffermandosi sulle stime del patrimonio immobiliare alberghiero suddiviso per ciascun cluster, il rapporto evidenzia che il segmento città registra un valore pari a 36 miliardi di euro, stabile rispetto al periodo pre pandemia. Per quanto riguarda la Top 10 delle città è Roma, con un patrimonio immobiliare alberghiero di circa 12,8 miliardi di euro, a posizionarsi al primo posto. Segue Milano con un patrimonio immobiliare stimato di 7 miliardi, Venezia con circa 6 miliardi di euro e Firenze con 3,4 miliardi.