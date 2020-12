Patrimonio Destinato: un’opportunità non solo per le aziende in crisi di Giovanni Andrea Toselli

3' di lettura

Il “decreto rilancio” ha autorizzato la costituzione di un fondo pubblico denominato “Patrimonio Destinato”, la cui gestione è affidata a Cassa Depositi e Prestiti, con risorse che verranno impiegate per il sostegno e rilancio del sistema economico e produttivo. I beneficiari saranno società per azioni, anche quotate, con sede legale in Italia, le quali non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo, con fatturato superiore a 50 milioni di euro.

Questa non è una cosa di piccolo conto, per l'entità della provvista (44 miliardi di euro) e per la pregnanza economico e sociale di largo respiro che documenta, che tuttavia rischia di sfuggire all'attenzione non solo della pubblica opinione ma anche degli operatori economici, che debbono essere bene informati per sfruttare al meglio questa opportunità.

Proprio in questi giorni è arrivato in Parlamento il decreto ministeriale di attuazione, dopo il parere del Consiglio di Stato e quello della Commissione europea.

Il testo definisce i requisiti di accesso e le modalità degli interventi del fondo. Nelle more dei lavori delle Commissioni e delle decisioni che il Parlamento assumerà, proponiamo qualche riflessione a sostegno di questo provvedimento, sintetizzando quali sono le principali opportunità ed i vincoli.

Come detto, il fondo ha una capienza massima di 44 miliardi di euro, raccolti tramite l'assegnazione a CDP di Titoli di Stato appositamente emessi, e avrà una durata di 12 anni. Il Patrimonio avrà due diverse operatività, il cosiddetto Temporary Framework per investimenti e finanziamenti coerenti con le misure previste dalla CE per aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 e l'operatività a mercato per investimenti in imprese con il coinvolgimento di investitori privati per almeno il 30% dell'intervento.

I principali strumenti di intervento prevedono requisiti per le imprese beneficiarie. In particolare, dovranno essere imprese di interesse nazionale, per il settore in cui operano o per la loro rilevanza dimensionale od occupazionale e manifestare una situazione economico/finanziaria che mini la continuità aziendale (che non si sia già palesata prima del 31 dicembre 2019). Le imprese che soddisfano questi requisiti potranno accedere a differenti tipologie di intervento.

Per quanto riguarda l'operatività a “temporary framework” (i cui interventi dovranno essere erogati entro Settembre 2021), gli strumenti a disposizione sono aumenti di capitale, prestiti obbligazionari (anche subordinati) convertibili o non. Tutti questi strumenti sono accessibili a diverse condizioni, con differenze per le società quotate. L'entità degli interventi è variabile, ma non può superare il minimo necessario per ripristinare lo stato di continuità aziendale né può andare oltre il reintegro della struttura patrimoniale dell'impresa di fine 2019. In generale, l'importo minimo degli interventi varia da a 1 a 100 milioni e, oltre la soglia dei 250 milioni, servirà l'autorizzazione dalla Commissione europea. Al fine di prevenire distorsioni della concorrenza sono previste limitazioni all'acquisizione di partecipazioni in imprese concorrenti, alla distribuzione di dividendi non obbligatori, al riacquisto di azioni (se non in favore di Patrimonio Destinato) e ad aumenti dei compensi degli organi di amministrazione e dei dirigenti apicali.

Nell'ambito dell'operatività a condizioni di mercato, gli strumenti a disposizione delle imprese che richiederanno al Patrimonio di coinvestire con investitori privati sono l'aumento di capitale e il prestito obbligazionario convertibile. In questo caso, si prevedono per le imprese condizioni di governance come da prassi di mercato per investimenti di minoranza.

Come attingere a queste risorse?

Il Decreto prevede modelli di istruttoria standardizzati e semplificati, basati in parte su auto-dichiarazioni, con meccanismi di controllo ex-post. Le comprensibili condizionalità poste dall'esecutivo e le molteplici varianti e forme di intervento previsto rendono necessario nell'ambito del Temporary Framework per le aziende il supporto di soggetti specializzati, accreditati come indicato all'art. 26 del testo, che le accompagnino nell'istruttoria e nell'operazione conseguente. Si prevede invece una contrattualistica ad hoc per gli interventi in regime di mercato.

Confidiamo non sfugga al legislatore l'urgenza di dar corso a questo provvedimento governativo teso a sostenere con efficacia le aziende provate dalla crisi e, parimenti, auspischiamo una corretta comunicazione per evitare che lo sforzo venga vanificato dall'errata percezione dello strumento pubblico per le operazioni di mercato.

Presidente e Amministratore delegato di PwC Italia

Loading...