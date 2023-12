Patrizia acquisisce due siti «last mile» a Roma e Bologna per 50 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Obiettivo, rafforzare il posizionamento nella logistica “last mile”. Il colosso immobiliare tedesco Patrizia, attraverso il fondo Patrizia Logistik-Invest Europa III, ha acquisito due importanti poli logistici, alle porte di Roma e Bologna, per un valore complessivo di 50 milioni di euro. In questo modo, la società rafforza la propria presenza nel settore della logistica “last mile”, inserendo nel proprio portafoglio due asset industriali di elevata qualità e rilevanza per il mercato italiano e portando a 120 milioni gli investimenti conclusi da Patrizia nel 2023 in Italia, dopo l’acquisizione di Piacenza Business Park per circa 70 milioni lo scorso settembre.

Il sito di Roma comprende quasi 36.800 metri quadrati di spazi logistici, oggi occupati al 100% da tre realtà internazionali (Fedex, Widem e Stellantis &You). In particolare, il fabbricato situato in via Birolli, è stato costruito nel 2021, ha una superficie di circa 9mila mq, locati interamente a Stellantis &You, la divisione retail di Stellantis e si trova all’interno del Grande Raccordo Anulare, che circonda la città e la collega agli snodi A1 e A24 della rete autostradale italiana, raggiungendo un bacino di 3,5 milioni di utenti.

Loading...

Il secondo complesso, costruito nel 2022, è posizionato nei pressi dell’aeroporto di Bologna ed è servito dalla tangenziale che collega a due arterie principali quali la A1 e la A14. Occupa una superficie totale di oltre 27mila mq affittati a due primari operatori come Fedex e Widem. I nuovi contratti di locazione stipulati offrono un profilo di reddito solido e l'opportunità di ottenere una crescita futura dei canoni, a consolidamento della strategia di Patrizia che mira a costruire un portafoglio di asset in grado di generare flussi di reddito ad alto rendimento.

Il sito di Bologna Nei pressi dell’aeroporto

Realizzati tra il 2021 e il 2022 da Scannell Properties, società privata di investimento e sviluppo immobiliare specializzata in progetti industriali e logistici su larga scala, i due asset vantano elevati standard ESG ed entrambi hanno ottenuto la classificazione EPC A e la certificazione Breeam. I poli logistici sono dotati di pannelli fotovoltaici sui tetti, con la possibilità di espandere in maniera significativa la copertura solare, così da rafforzare ulteriormente la strategia di decarbonizzazione degli asset in portafoglio.

«La scarsa disponibilità di asset logistici di prima qualità nei principali distretti industriali italiani - ha detto Pierluigi Scialanga, Responsabile investimenti per l’Italia di Patrizia - continua ad offrire interessanti opportunità di investimento a lungo termine nel settore. Sebbene le condizioni di mercato a livello globale rimangano estremamente difficili, il nostro approccio locale, unito a una solida posizione finanziaria e a un efficace utilizzo dei big data, ci permette di individuare opportunità interessanti per i nostri investitori e di concludere rapidamente le operazioni».