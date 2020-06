Patrizia Pepe punta al rilancio con il nuovo servizio on-demand

Rispetto al pre-lockdown, in che misura avete ridotto il personale presente in negozio e/o di backoffice dei negozi?

Purtroppo stiamo vivendo una forte diminuzione di traffico, che ci ha visto costretti a rivedere la presenza del personale in negozio, che abbiamo ridotto di circa il 50%. Lato back-office in sede, per il momento, non abbiamo previsto alcuna riduzione.



Tenendo conto della metratura media dei negozi, quante persone possono entrare oggi e di quanto si è quindi ridotta la presenza rispetto al pre-lockdown?

Mediamente riusciamo a far entrare in negozio circa dalle 5 alle 10 persone nello stesso momento, a seconda dei paesi e delle regioni dove è ubicato lo store, sempre mantenendo la distanza di sicurezza consentita tra persone. Da sempre l'esperienza monomarca Patrizia Pepe è basata su una vendita assistita per far sentire più “coccolate” le nostre clienti e queste misure non ci impediscono di continuare con questa filosofia. In termini di traffico, invece, stiamo vedendo livelli di entrate notevolmente ridotti rispetto allo storico. Dal canto nostro stiamo garantendo il massimo livello di sicurezza possibile alle nostre clienti, in modo che si possano regalare un momento tutto per loro nei nostri negozi in massima sicurezza.



Avete contattato le persone nelle mailing list per avvisare della riapertura?

Siamo sempre rimasti in contatto con i nostri clienti, anche durante il lockdown, e chiaramente li abbiamo informati sulle riaperture, sulle relative restrizioni, sulle linee guida e i nuovi servizi. Come ho detto, desideriamo mantenere e costruire un reciproco scambio e dialogo con i nostri clienti. Le newsletter sono un canale che curiamo con attenzione ma ci siamo mossi anche con attività on-line e off-line per garantire una comunicazione efficace a 360°. I nostri canali social media sono da diverso tempo un mezzo fondamentale per comunicare con i nostri clienti e in questo momento specifico hanno assunto una funzione anche di entertainment per il pubblico, oltre a restare un canale fondamentale di informazione. Sappiamo che l'utente è multicanale e desideriamo che i nostri clienti e followers possano vivere ed entrare nel mondo Patrizia Pepe in modo coerente, facile e divertente.



Avete dato un contributo per l'emergenza con riconversioni/donazioni/raccolta fondi?

All'inizio dell'emergenza abbiamo attivato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per dare un contributo tangibile a favore dell'Azienda ospedaliero universitaria Careggi. Abbiamo pensato di essere particolarmente vicini alla città Firenze, terra natale del brand, per sostenere medici, personale ospedaliero e ricercatori impegnati in questa intensa battaglia contro il virus.