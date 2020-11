Patrizia realizza un business district negli ex Magazzini a Verona

Al piano terra ci sarà uno spazio commerciale di vendita al dettaglio; al primo piano un complesso di cinque sale ad uso culturale, di cui quattro piccole da 70 posti circa ciascuna e una più grande da massimo 500 posti. Le demolizioni interne al primo piano, rese necessarie per l’impianto funzionale, saranno ridotte al minimo per preservare la struttura originale. Si prevede di integrare anche uno spazio espositivo dedicato alla storia dei Magazzini Generali per documentare e ricostruire le vicende storiche, urbanistiche e architettoniche del grandioso complesso industriale.

Fulcro del museo sarà, su richiesta della Soprintendenza, proprio la ricollocazione della gigantesca macchina del ghiaccio.Oltre che nella riqualificazione degli ex Magazzini Generali, il Fondo Verona Property, con le linee guida indicate nel Piano firmato da Marino Folin, è impegnato anche in Via Garibaldi, nel centro storico della città scaligera, in un’area oltre 15mila mq di superficie, dove è previsto un hotel 5 stelle, con brand Marriott Autograph-

«Entro novembre – si legge in una nota del gruppo Patrizia - verranno presentati al Comune i progetti per il cambio di destinazione d'uso, possibile grazie al decreto Sblocca Italia. Il progetto (nel rispetto della vocazione storica degli immobili) è quello di una struttura ricettiva di circa 140 stanze, dotata di tutti i confort e servizi, aperti non soltanto ai clienti dell'hotel ma a tutta la cittadinanza. Ristoranti, sale conferenze, una spa, permetteranno di creare un nuovo punto di aggregazione per la città, per un investimento totale di circa 45 milioni di euro». Nel vicino immobile, altri 10mila mq, dove c’erano gli uffici Unicredit e Dobank, si opterà per una riconversione in senso residenziale e commerciale.