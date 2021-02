Patroni Griffi: per il Recovery plan Pa efficiente, ma non commissari Parla il presidente del Consiglio di Stato: il modello Genova non è esportabile a regime. Più intesa Stato-Regioni per evitare sui vaccini il braccio di ferro sulle misure anti-Covid di Antonello Cherchi

Il Recovery plan, comunque lo si concepisca, dovrà contare su una pubblica amministrazione efficiente. E siccome questo non può avvenire in poco tempo, bisogna procedere per gradi. Per esempio, nel campo delle infrastrutture si devono ridurre le stazioni appaltanti, dotarle di personale tecnico qualificato, sfrondare il codice degli appalti, riservare i commissari solo a 4-5 opere strategiche, avviare le semplificazioni sulla Via e sulla Vas. Per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Regioni, la leale collaborazione va ripristinata e non affidata alle decisioni del giudice amministrativo. Che non si ripeta per la campagna vaccinale quanto è successo per le misure anti-Covid. Per Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato, quella che l’Italia si prepara a gestire è una situazione unica.

Facile a dire, ma come avere una Pa efficiente?

È uno snodo cruciale per il Recovery plan. Non è un processo che si può fare in due mesi, però ci si può organizzare. A monte c’è bisogno di scelte politiche definite e di un quadro normativo chiaro. Non si può scaricare, come spesso accade, sull’amministrazione o sulla giurisdizione l’incertezza della politica o la confusione delle regole. Prendiamo il settore chiave delle infrastrutture: alcuni interventi si sarebbero dovuti fare da tempo, come ridurre tutte le stazioni appaltanti e dotarle di personale tecnico qualificato.

Il modello Genova si può generalizzare?

No. Al massimo potrebbe essere applicato ad altre 3-4 opere strategiche. Se voglio generalizzare un modello derogatorio, tanto vale fare una procedura semplificata ma ordinaria. Eppoi c’è un altro elemento. Secondo uno studio della Banca d’Italia le opere pubbliche in Italia durano circa 4,4 anni: 2,5 per la progettazione, circa 6 mesi per l’affidamento e 15 per l’esecuzione. Quando si fa l’esempio di Genova, bisogna ricordare che si è trattato di un’opera che non ha richiesto alcun intervento a latere, tipo le espropriazioni dei terreni, in cui c’era un progetto donato da Renzo Piano e in cui durante la fase della realizzazione l’attenzione di tutti era su Genova.