Pattinare e sciare sul fiume ghiacciato

In inverno, quando il ghiaccio si forma su fiumi e laghi, gli abitanti della Svezia settentrionale approfittano della situazione climatica per pattinare, sciare, pescare, passeggiare e andare in motoslitta. Nella cittadina di Lycksele, situata tra la costa e le montagne, anche i visitatori possono vivere queste esperienze sul fiume Ume, sulla strada di ghiaccio “Arena älven” preparata lungo la riva e noleggiare pattini e sci. Nei weekend è tradizione gustare waffle caldi e salsicce alla griglia attorno a un fuoco insieme alla gente del posto. Dopo una giornata trascorsa sul ghiaccio, ci si può rilassare nella nuova spa dell’Hotel Lapland e assaporare la gastronomia locale nel ristorante dell’albergo. Da provare anche i cottage di nuova costruzione del First Camp Ansia, situati direttamente sulla riva.

