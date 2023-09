Patto anti inflazione, la firma a Palazzo Chigi il 28

Ascolta la versione audio dell'articolo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sigleranno il patto sul trimestre anti inflazione il 28 settembre alle 15, a Palazzo Chigi, insieme alle associazioni aderenti della distribuzione, del commercio e dell’industria del largo consumo. Il patto prevede di offrire dal primo ottobre al 31 dicembre un paniere di prodotti del carrello della spesa e di prima necessità a prezzi ribassati o calmierati, nel rispetto della libertà di impresa e delle strategie di mercato delle aziende.

Urso: tutti insieme, uniti e in campo

Alla fine, dopo lungo negoziato, è arrivato all’inizio del mese anche il sì delle industrie di largo consumo al patto, il tassello fino ad allora mancante. «Il paniere tricolore sarà davvero tale, tutti insieme, uniti e in campo», ha affermato in quell’occasione il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, definendo l’iniziativa il «colpo definitivo contro l’inflazione» al termine dell’incontro con i vertici delle associazioni Unione Italiana Food, Centromarca, Federalimentare e Ibc che ha sbloccato l’accordo.

La lettera di intenti

Le organizzazioni hanno presentato una lettera di intenti, che è stata accolta dal ministro. La lettera le impegna, tra l’altro, a chiedere alle proprie associate di «valutare, nel rispetto della libera concorrenza e della strategia di ciascuna impresa e su base volontaria, di sviluppare iniziative di politica commerciale tese a contrastare l’inflazione» sui prodotti individuati. Anche le associazioni dell’artigianato Confartigianato, Cna e Casartigiani hanno ribadito il loro impegno contro il caro-prezzi in una lettera al ministro.