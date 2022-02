Patto Cina-Usa tradito, nel 2021 surplus commerciale da record (+ 14,5%)

La variabile Covid-19

Oggi, l’unico aspetto “storico” indiscusso di quell’accordo è il suo fallimento”, è la tesi di Chad Bown, senior fellow dell’Istituto. Ma ci sono anche considerazioni per il futuro. l“Una lezione da trarre è quella di non fare accordi che non possono essere raggiunti quando si verificano inevitabilmente eventi imprevisti, in questo caso una pandemia e una recessione conseguente. Un altro aspetto è quello di non dimenticare le politiche complementari necessarie per dare a un accordo una possibilità di successo”.

Politiche che sono mancate, mentre nel 2021 l’emergere degli effetti della pandemia di Covid-19 in atto ha minato ogni possibilità di successo. I blocchi conseguenti sono stati accompagnati da un crollo temporaneo del commercio di merci a livello globale, anche se le importazioni cinesi sono state per lo più risparmiate. Hanno fatto il resto le restrizioni alla mobilità che hanno anche decimato le esportazioni di servizi statunitensi come il turismo e i viaggi d’affari.