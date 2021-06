Patto Nord-Sud: ComoNext sbarca a Caserta

3' di lettura

Asse Nord Sud nel mondo degli incubatori d’impresa. ComoNext – Innovation Hub sostenuto dalla Camera di Commercio di Como Lecco – ha siglato un accordo di partnership con «012factory», incubatore certificato di startup innovative che ha sede e opera a Caserta.

In questo modo, Como Next intende replicare il proprio modello in altri territori, spostandosi anche dal Nord al Sud del Paese. A questo scopo sta per essere costituita una newco, il veicolo che si prenderà carico della missione di sviluppare sul territorio nazionale e internazionale il progetto di replica del modello ComoNext. Oggi l’innovation hub che ha sede principale a Lomazzo (Co), conta al suo interno circa 140 imprese innovative. Ma punta a diventare, con la strategia di “replica” varata dall’assemblea dei soci, uno snodo strategico e operativo per circa 1.000 imprese innovative (tra startup e aziende più adulte), con il coinvolgimento di oltre 10.000 knowledge workers.

«La newco sarà una società benefit a capitale aperto con la missione – dicono in Come Next – di generare un volano a beneficio dell’ecosistema socioeconomico dei territori di insediamento». A Caserta è previsto un investimento di 1,2 milioni.

«La storia di ComoNext– spiega il dg Stefano Soliano – è partita a Lomazzo dieci anni fa trasformando il Cotonificio Somaini di fine ‘800 in un polo di innovazione che in questi anni è cresciuto raccogliendo molti consensi e che ora, con il progetto di replica, genererà valore anche in altri territori. Siamo convinti che l'approccio sperimentato a Lomazzo possa essere condiviso e sviluppato anche in altri contesti». Le prime partnership territoriali sono quelle siglate a Ivrea – presso le Fabbriche ex Olivetti – e al Sud, a Caserta con l’incubatore 012factory.

I contatti con potenziali investitori hanno permesso di riscontrare interesse. La raccolta pianificata veicolerà alla newco un volume pari a 12 milioni (4 per lo sviluppo caratteristico e 8 per la capitalizzazione delle “territoriali”), permettendo il perfezionamento dell'intera operazione nell'arco di 5 anni, al termine dei quali è previsto il punto di pareggio. Il capitale della newco sarà aperto sia a soci privati (imprese, family office, imprenditori) che istituzionali (fondi d'impatto, fondazioni e associazioni). Parallelamente, la distribuzione dell'azionariato sarà diffusa, non prevedendo posizioni di maggioranza assoluta.