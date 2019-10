Patto tra porti del Nordest per usare gas liquefatto Il progetto prevede di costituire depositi di Gnl per il rifornimento navi di Jacopo Giliberto

3' di lettura

Il gas naturale liquefatto, cioè il metano raffreddato fino a diventar liquido, potrebbe essere il carburante ideale per i trasporti pesanti, dalle navi fino ai camion. Non a caso in questi giorni sono partite esperienze interessanti con i distributori avviati sull’autostrada A35 Brebemi nelle aree di servizio Adda Nord e Sud a Caravaggio (Bergamo), oppure con i depositi di Gnl realizzati in Sardegna, o ancora con il progetto di trasformare il porto di Venezia in un porto a emissioni basse, bassissime.

Già oggi per entrare nel porto di Venezia le navi sono obbligate a cambiare combustibile e, invece dell’oliaccio che solleva nuvole nere e solforose, devono ricorrere a combustibili a bassissimo tenore di zolfo. Va osservato che le moderne navi, come le grandi navi da crociera ma anche i mercantili di nuova concezione, non usano più i motori che fanno girare l’albero e l’elica con il timone bensì hanno una motorizzazione ibrida guidata dal ponte comando tramite un joystick. In sala macchine i motori, quelli con i camin che fumano, sono in realtà generatori elettrici. Sono centrali elettriche naviganti. L’elettricità prodotta da questi impianti alimenta motori elettrici con eliche azimutali: il motore elettrico con l’elica che vi è direttamente calettata può rotare e imprimere non solamente la spinta ma anche la direzione, senza più bisogno del timone.

Il progetto prevede di costituire depositi di metano liquido per il rifornimento delle navi, ma anche per poter alimentare tutti i fabbisogno di metano liquido del Veneto, compresi i camion che percorrono il corridoio internazionale dell’A4 verso Lubiana e Zagabria e il corridoio del Brennero verso la Baviera.

In particolare il presidente del porto di Venezia, Pino Musolino tramite l’associazione Napa si è alleato con i porti dell’Alto Adriatico Trieste, Capodistria e Fiume. Con un finanziamento di 320mila euro hanno sviluppato un piano per lo sviluppo di infrastrutture portuali per il gas liquefatto e soluzioni logistiche per la distribuzione e approvvigionamento.

Il progetto è molto articolato e vede più elementi. Per esempio i depositi costieri Decal e San Marco Gas (gruppo San Marco Petroli) stanno progettando a Marghera depositi pari a 32mila metri cubi per movimentare in tutto 1 milione di metri cubi di gas l’anno da far arrivare con piccole navi gasiere.