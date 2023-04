Patto di stabilità, aggiustamento di bilancio minimo di 0,5% l’anno

Nel caso di violazione degli impegni, sanzioni saranno possibili. Rispetto all'attuale Patto, queste saranno di ammontare minore e più facili da comminare. Precisa comunque Bruxelles: “In caso di grave recessione economica nell'Unione europea o nell’area dell’euro nel suo complesso o di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del paese, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, deciderà in merito all'attivazione e alla disattivazione di tali clausole”.

Arriva la proposta per la riforma del patto di stabilita'

Come detto, le proposte mirano ad agevolare e incoraggiare gli Stati membri ad attuare importanti misure di riforma e di investimento. “i paesi beneficeranno di un percorso di aggiustamento di bilancio più graduale se si impegneranno nei loro piani a realizzare una serie di riforme e di investimenti di aggiustamento di bilancio più graduale se nei loro piani si impegnano a realizzare una serie di riforme e di investimenti conformi a criteri specifici e trasparenti”.

Ci sarà un trattamento speciale per gli investimenti legati alla transizione verde e alla difesa, come discusso nel mondo accademico e politico? La risposta più chiara è No. “Le proposte - spiega sempre la Commissione - non introducono un trattamento speciale per nessun tipo particolare di investimento. La questione è stata ampiamente discussa nell’ambito del dibattito pubblico sulla revisione del Patto di Stabilità e non è emerso alcun consenso”.

Le proposte comunitarie saranno ora discusse dal Consiglio e dal Parlamento. Il dibattito tra opposte ideologie sull'importanza di ridurre il debito sarà certamente animato. La speranza di Bruxelles è di permettere una loro approvazione entro la fine dell'anno in modo tale che i primi piani nazionali di risanamento dei conti pubblici possano essere preparati dai governi in vista del 2025. Nel frattempo, verranno applicate le vecchie regole, ma con gli accorgimenti pubblicati da Bruxelles in marzo.

