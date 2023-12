Meloni: no a nuovo Patto stabilità se non posso rispettarlo. Giorgetti: scarse possibilità ok settimana prossima

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Sul Patto dobbiamo trovare un equilibrio, dobbiamo tenere aperte tutte le strade finché non sappiamo qual è il punto di caduta. Il veto? Non la metterei così, ma io non posso dare l’ok a un Patto che io, ma nessun governo, posso rispettare». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del vertice del Consiglio europeo a Bruxelles. La premier ha poi aggiunto: «Le posizioni sono ancora abbastanza distanti, bisogna lavorare ancora». «Il bilancio del consiglio europeo è in chiaro e scuro, sono molto soddisfatta per l’allargamento con un obiettivo che molti di noi consideravano difficile. Non si è trovata soluzione per il bilancio anche se secondo me la soluzione è alla portata» ha aggiunto Meloni

Meloni: con la Francia convergenza sul Patto Ue



«Ho avuto un bilaterale con Macron, poi Scholz che era seduto al tavolo accanto si è fermato. Con il presidente francese abbiamo affrontato dal tema del Patto di stabilità a tutti gli altri dossier su cui pensiamo si possa costruire una convergenza» e sul Patto «ci sono» diversi punti di «convergenza comune, ha detto la premier Giorgia Meloni durante un punto stampa al termine del vertice Ue.

Sul Mes nessun ricatto, non c’è link con il Patto»

Il “link” tra Mes e Patto di stabilità lo «vedo solo nel dibattito italiano. Sicuramente per noi fa la differenza sapere quale sia il Patto di cui disponiamo, ma non c’è una dimensione di ricatto, nel dire ’se non mi dai questo non faccio questo’. Non l’ho vista, nessuno ha mai posto la questione così» ha detto la premier Giorgia Meloni nel punto stampa con i cronisti.

Giorgetti: scarse possibilità ok settimana prossima

Sul Patto di stabilità «le negoziazioni sono andate avanti» ma le possibilità che si arrivi ad un accordo la settimana prossima sono «scarse». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti , ospite della kermesse di Fratelli d’Italia Atreju, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Patto. «Io - ha precisato il responsabile del Mef - non ho niente contro le videoconferenze ma che io vada a chiudere un accordo che condiziona l’Italia per i prossimi 20 anni in videconferenza,...anche no, grazie. Forse un’Ecofin in presenza potrebbe essere più opportuno»

Patto di stabilità, Giorgetti: “Metteremo la firma se sarà nell’interesse del paese”

Giorgetti: Ue come assemblea condominio, incapace di decisioni»

«L’Ue è incapace di prendere decisioni in tempi tempestivi e strategici, è impossibile decidere», adesso «funziona come un’assemblea di condominio» ha aggiunto il ministro ad Atreju. «Quello che ho capito è che manca la dimensione politica dell’Europa, perché la politica è il concetto associato a decisione» ha aggiunto