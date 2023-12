Patto stabilità, Le Maire riceve Lindner: «Accordo vicino»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I Ventisette sono vicini a un accordo sull’annosa riforma del Patto di Stabilità e di Crescita, secondo quanto affermato martedì 19 dicembre dai ministri delle Finanze di Francia e Germania. Bruno Le Maire e Christian Lindner si sono incontrati in serata a Parigi per trovare una intesa definitiva tra loro, da proporre successivamente agli altri partner in una riunione straordinaria dei ministri delle Finanze dell’Unione europea prevista per mercoledì 20 dicembre a Bruxelles.

«Siamo vicini a un accordo tra noi sul 100% del testo», ha detto il ministro Le Maire, prima di incontrare per una cena di lavoro la sua controparte tedesca. «Abbiamo compiuto molto lavoro in questi giorni, anche con l’Italia, con la quale siamo pienamente allineati (…) C’è stato un grande sforzo da parte di tutti i ministri». Ha aggiunto al suo fianco il ministro Lindner: «Sono fiducioso che un accordo politico a 27 domani (il 20 dicembre, ndr) sia possibile».

Loading...

Interpellati a Roma, esponenti del ministero dell’Economia e delle Finanze confermavano i colloqui di oggi tra il ministro Giancarlo Giorgetti e i suoi omologhi di Francia e Germania, ma preferivano mantenere il riserbo sul contenuto delle conversazioni. È presumibile che la posizione italiana sia prettamente negoziale, ma lascia presupporre che non ci sia atteggiamento di chiusura da parte del governo Meloni sui passi avanti compiuti in questi ultimi giorni.

La riunione ministeriale di mercoledì giunge dopo che il 7-8 dicembre i ministri delle Finanze non erano riusciti a chiudere il negoziato su una delicatissima riforma del Patto di Stabilità. Mancava all’appello il 5-10% del testo legislativo. Gli ultimi dieci giorni sono stati dedicati a un acceso negoziato tra i principali paesi dell’Unione, nel tentativo di chiudere la partita e iniziare la fase successiva, ossia il negoziato con il Parlamento.

Secondo il testo di compromesso pubblicato l’8 dicembre, i paesi con un debito superiore al 90% del Pil saranno chiamati a perseguire un aggiustamento annuo pari ad almeno l’1,0% del Pil. Nel caso di deficit eccessivo, l’aggiustamento strutturale dovrà essere di almeno lo 0,5% del prodotto interno lordo. Nel periodo 2025-2027, tuttavia, circostanze attenuanti, quali il costo del servizio del debito, permetteranno di limitare l’onere dell’aggiustamento.