Patto stabilità, Mes, manovra e Pnrr: le battaglie d’autunno di Meloni con la Ue (e come si intrecciano tra loro)

Ci sono poi dossier interni: la seconda parte della riforma della giustizia (separazione delle carriere e prescrizione i temi caldi), la gestione dei flussi migratori (tra la settimana prossima e quella successiva è atteso il via libera a un decreto con una stretta sulle espulsioni dei migranti irregolari), il salario minimo.

Salario minimo

Mentre bolle in pentola l’iniziativa del Cnel, voluta dalla presidente del Consiglio dopo il faccia a faccia con le opposizioni, il dossier tornerà in Assemblea a fine settembre dopo la sospensiva di 60 giorni approvata dalla Camera lo scorso 3 agosto. Il Pd ha annunciato che siamo a quasi 300mila firme.

Pensioni

Governo e parti sociali si confrontano da mesi. Le distanze restano. Già in programma due appuntamenti il 5 e il 18 settembre. L’esecutivo lavora sulla flessibilita’ in uscita con l’obiettivo di confermare quota 103 anche per il 2024 e, insieme, estendere le categorie dell’Ape sociale. Poi c’è da fare i conti con l’inflazione. E servono risorse: circa 14 miliardi per adeguare tutte le pensioni. Non soddisfatti, finora, i sindacati che tra le varie richieste spingono per il ripristino di Opzione Donna con i requisiti originari.

Dl Omnibus

Costituirà una dura prova parlamentare per la maggioranza. Dalla tassazione degli extraprofitti delle banche al caro-voli, passando per le misure sull’incremento dei taxi, il decreto licenziato dal Consiglio dei ministri il 7 agosto andrà incontro a una raffica di emendamenti che affolleranno le scrivanie delle commissioni. Tutte le categorie coinvolte premono infatti per operare modifiche e il governo ha aperto a qualche correttivo.

Giustizia

La ripresa dei lavori parlamentari vedrà , tra le priorità , la riforma della giustizia. Il ddl Nordio è stato incardinato in II commissione al Senato, dove verrà esaminato in sede referente e dovrà ricevere i pareri di Affari costituzionali, Difesa e Bilancio. Il percorso però non appare semplice per un disegno di legge che continua a far discutere la politica.