Patto stabilità Ue, 11 paesi chiedono rigore. Mes, Gentiloni: Giorgetti ribadisce difficoltà Italia

I ministri delle Finanze di 11 Paesi Ue, Germania in testa, hanno pubblicato sui giornali dell’alleanza paneuropea Lena un intervento sulla riforma del patto di stabilità. La tesi è che l’Unione non si può «permettere che i livelli di indebitamento crescano a oltranza da crisi a crisi». A detta dei ministri, «prima della pandemia la politica finanziaria in Europa, a volte, era troppo espansiva».

Firmano l’intervento Germania, Repubblica Ceca, Austria, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Estonia e Lussemburgo. Non compare l’Olanda, ma la ministra delle Finanze olandese ha precisato immediatamente che «è chiaro» che Germania e Paesi Bassi «condividono gli stessi obiettivi sulla riduzione del debito. Crediamo che ci debba essere spazio per riforme e investimenti, ma abbiamo scelto la nostra strada - ha detto - Tornare al vecchio patto di stabilità costituirebbe un fallimento, perché non funziona, non è efficace».

La richiesta dei firmatari è di introdurre «criteri quantitativi applicabili in tutti gli Stati membri» e avvertono che «adottando una maggiore focalizzazione sul medio termine non si può neanche arrivare a situazioni in cui le future sfide vengano utilizzate per ritardare o posporre quegli adeguamenti finanziari oggi necessari». I ministri ricordano poi che i trattati prevedono «un importante ruolo per gli Stati membri» nella sorveglianza finanziaria e «ciò dovrebbe essere mantenuto così com’è».

Ministra Olanda, «vecchio patto non funziona»

E’ «chiaro» che la Germania e l’Olanda «condividono gli stessi obiettivi sulla riduzione del debito. Crediamo che ci debba essere spazio per riforme e investimenti, ma abbiamo scelto la nostra strada. Vogliamo contribuire al processo: credo che si possano trovare modi per andare avanti che, in ultima analisi, portino ad un patto di stabilità riformato ed efficace. Tornare al vecchio patto di stabilità costituirebbe un fallimento, perché non funziona, non è efficace. La compliance è un vero problema: molti Paesi non lo rispettano».

Lo dice la ministra delle Finanze olandese Sigrid Kaag, spiegando a Lussemburgo, a margine dell’Eurogruppo, perché non ha sottoscritto l’intervento di undici Paesi pubblicato oggi sulla riforma del patto di stabilità, firmato dal tedesco Christian Lindner. Sulla riforma del patto di stabilità, conclude, «dobbiamo costruire consenso. E’ ancora presto».