Patto di stabilità Ue e migranti, martedì Meloni vola ad Atene da Mitsotakis

Pronti, via. Da poco tornata operativa a Roma dopo un paio di settimane di vacanza trascorse tra Puglia e Albania, la premier Giorgia Meloni è chiamata a “entrare subito in partita”. Dal punto di vista della politica interna l’appuntamento è per una riunione del Consiglio dei ministri che lunedì 28 agosto dovrebbe - l’ordine del giorno non è stato ancora comunicato - dare il via libera a un disegno di legge per gestire le ricostruzioni. C’è poi la questione del caro-carburanti, con le opposizioni in pressing per tagliare le accise, un’ipotesi su cui da tempo si fanno valutazioni su benefici e costi.

Nuovo Patto di stabilità, martedì Meloni vola ad Atene per incontrare Mitsotakis

Ma c’è anche una partita di più ampio respiro, in quanto riguarda le nuove regole per la gestione dei conti pubblici e il restyling del Patto di stabilità e crescita. In questo caso l’interlocutore di riferimento è l’Unione europea. L’Italia cerca la sponda di altri Paesi per sostenere la sua posizione. Si intuisce così il motivo per il quale martedì 29 agosto la presidente del Consiglio si recherà ad Atene per incontrare il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Dal punto di vista della premier, infatti, Mitsotakis può ricoprire un ruolo di pontiere fra il Ppe e il gruppo dei conservatori. Più in generale, la Grecia può essere un alleato dell’Italia, in quanto su tanti temi i due Paesi hanno interessi allineati. A cominciare da quello della pressione migratoria: Roma e Atene - quest’ultima al centro della rotta balcanica - insistono perché la questione sia concretamente affrontata a livello comunitario, dall’Unione europea.

Conti pubblici, la trattativa sulle nuove regole

Ma il vero nodo da qui alla fine dell’anno sarà la trattativa nella Ue sui nuovi paletti di bilancio, ovvero al riforma del Patto di stabilità e di crescita. Lo show down sul Patto è atteso a metà settembre con il consiglio informale dei ministri dell’Economia organizzato dalla presidenza spagnola a Santiago di Compostela. L’obiettivo è raggiungere un accordo politico per metà ottobre. Nessun dubbio sulla volontà di tutti di far presto. Gettando il cuore oltre l’ostacolo i 27 hanno già fissato alcuni principi, mettendosi d’accordo di farcela entro fine anno. La riforma mette al centro traiettorie di spesa pluriennali che vanno concordate in anticipo tra il singolo governo e Bruxelles. Peccato che si tratta ora di trovare una sintesi nella solita divisione tra “rigoristi” e “Paesi cicala”. Francia e Germania hanno espresso posizioni divergenti a luglio. Ne è emersa una contrapposizione tra chi osteggia gli automatismi (Parigi) e chi chiede regole certe di riduzione annua del debito (Berlino).

Cosa chiede l’Italia

In tutto ciò l’Italia chiede una sorta di golden rule temporanea che consideri diversamente gli investimenti nelle sfide strategiche della transizione, con un importante assist al riguardo giunto dal parere della Bce sulla riforma. Per l’Italia fare squadra con la Grecia e gli altri paesi del Mediterraneo diventa strategico.