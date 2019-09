Patto di stabilità Ue: la possibile riforma in tre mosse

SCOPRI DI PIU’ / Conte bis, perché l'Europa garantirà una flessibilità di 10-12 miliardi sulla manovra

E l’Italia ne ha beneficiato più di altri, avendo ottenuto flessibilità per 30 miliardi dal 2015 al 2018. Ora si potrebbe rendere meno farraginoso e più fluido il meccanismo che porti al riconoscimento di flessibilità a beneficio dei conti pubblici, soprattutto se si è in presenza di impegni precisi assunti dal paese membro sul versante delle riforme strutturali e degli investimenti. Ne ha fatto cenno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del suo discorso programmatico alla Camera, quando ha ricordato che occorre semplificate le regole del Patto di stabilità “evitare effetti pro-ciclici, e sostenere gli investimenti a partire da quelli legati alla sostenibilità ambientale e sociale”.

Accanto alla semplificazione dei meccanismi e al rafforzamento della Comunicazione sulla flessibilità, si può in costanza di Trattati avviare un confronto politico tra i paesi membri che porti ad alcune misure concrete, tra queste il possibile scorporo dal calcolo del deficit di investimenti destinati a opere infrastrutturali fondamentali (materiali e immateriali) e diretti a finanziare la green economy, in linea con quel Green new deal evocato da Conte ed espressamente contenuto nel programma del nuovo governo. Operazione che potrebbe chiamare in causa la Bei, in attesa che maturino le condizioni per l’emissione di eurobond destinati a potenziare la leva fondamentale degli investimenti.

Accanto a queste due prime mosse dovrebbe procedere di pari passo il percorso in sede europea per la revisione dell’attuale governance economica europea, da condurre di pari passo con il completamento dell’unione bancaria attraverso la garanzia europea sui depositi bancari. Per riscrivere le “tavole della legge” che risalgono al Trattato di Maastricht del 1992 (tra cui i target del debito al 60% del Pil e del deficit al 3% del Pil) occorrerà passare attraverso la modifica dei trattati con un iter lungo e complesso peraltro poi da sottoporre all’approvazione di tutti gli Stati membri. Nelle more alcune revisioni in corso d’opera sono possibili sfruttando le ipotesi di lavoro, i draft e documenti già da tempo all’esame della Commissione Ue. Tra questi, in primo luogo, la sostituzione del parametro del deficit strutturale (calcolato al netto delle variazioni del ciclo economico e delle una tantum) con un parametro meno rigido che faccia riferimento all’andamento della spesa corrente. Il che avrebbe un impatto sul calcolo del Pil potenziale (il cosiddetto output gap) da tempo oggetto di acceso confronto tra Roma e Bruxelles.