Patto Ue, Giorgetti: senza investimenti manca una coerenza

Sul patto di stabilità «il problema non è tanto flessibilità o regole rigide, ma inserire il realismo in quella che è una sacrosanta disciplina di bilancio. Perché l’idea che si possa fare deficit e debito così ha indotto questo paese ad avere il 140% di debito sul Pil che purtroppo ha 90 miliardi all’anno di interessi all’anno da pagare, che non si possono dedicare a cose più produttive. Quello che ribadisco, in sede europea è la posizione italiana: noi accettiamo il principio di regole, l’ho detto anche ai colleghi tedeschi, di benchmark numerici su debito e deficit, però questo tema degli investimenti, e degli investimenti che siano coerenti con gli obiettivi politici strategici devono essere considerati, altrimenti manca una coerenza logica». Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo al Forum Internazionale del Turismo.

«Fatto deficit ma per dare fiato ai bilanci famiglie»

Il ministro dell’Economia ha ricordato che «il governo sta cercando di restituire una parte, di recuperare una parte di questa perdita di potere d’acquisto sulle famiglie più povere, i redditi più bassi, dando qualcosa di più in busta paga con la decontribuzione e il nuovo scalore, per cercare di ridare fiato ai bilanci in difficoltà delle famiglie. Siamo accusati aver fatto un po’ di deficit ma l’abbiamo fatto perché siamo con la coscienza di di chi si sente in questo problema».

«Non dobbiamo sbagliare su debito»

«Quando si dice non bisogna fare deficit - ha affermato Giorgetti -, non bisogna far debito. No, non bisogna far debito. A margine di un Ecofin, il ministro tedesco, di cui sono abbastanza amico, mi dice: sono molto preoccupato per l’aumento dei tassi, l’anno prossimo pagherò 40 miliardi di tassi di interesse. E io gli ho risposto, è io che ne pago 90 cosa dovrei dire? La differenza sono 50 miliardi ed è quanto ogni anno il ministro delle finanze italiano - oggi sono io domani un altro - è la differenza di cui si deve farsi carico e sottrae» ai contribuenti. Ecco perché se quelli di prima hanno sbagliato non dobbiamo sbagliare noi», ha aggiunto.

Meloni,nella manovra mancano aiuti a imprese?Sono nel Pnrr

Al Forum del turismo sul lago Maggiore è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni. Nel nuovo Pnrr, ha ricordato, «ci sono 12,4,miliardi di euro dedicati alle imprese. Quando abbiamo varato la manovra, qualcuno ha obiettato che mancavano risorse per le imprese. Semplicemente le stavamo concentrando nella nostra proposta di revisione del Pnrr». Meloni ha fatto alcuni esempi: «incentivi alle imprese tra cui 6,3 per Transizione 5.0 cioè i crediti di imposta per aiutare le aziende sulla doppia transizione ma anche supporto per le pmi per l’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili» e «300 milioni per rafforzare la competività del turismo».