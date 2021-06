Patuanelli annuncia l’arrivo di nuovi fondi per l’agricoltura

2' di lettura

Un fondo da 92 milioni di euro per tutte quelle Regioni che, con il nuovo criterio di reparto dei fondi Feasr ricevono meno. Lo ha proposto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, durante il question time alla Camera. Il ministro conta di portare in Consiglio di ministri entro due settimane al massimo la proposta di riparto già abbozzata ad aprile e che si regge su un doppio binario per il biennio transitorio Pac 2021-2022: l’applicazione di un mix 90%/10% rispettivamente di criteri storici e di criteri oggettivi nel 2021 e di un mix 70%/ 30% nell'anno successivo. Secondo le proiezioni effettuate dagli uffici tecnici, questo nuovo criterio inciderebbe su cinque Regioni per 92 milioni di euro complessivi. «Ritenendo - ha detto - che in questo momento post-pandemia nessuno debba ricevere risorse in meno, abbiamo deciso di compensare con un fondo di uguale importo destinato alle Autonomie penalizzate». La strada, quindi, sarà quella di garantire una piena applicazione dei piani di sviluppo rurale e di inserire più risorse complessive nella spesa pubblica del Feasr. «Credo che questa sia la soluzione migliore - ha spiegato - perché risponde all’esigenza di superare i criteri storici, come richiesto dalla maggior parte delle Regioni e di garantire le stesse risorse di prima anche al Centro-Sud».



Dopo lo stallo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni, potrebbe quindi sbloccarsi con questa soluzione mista il muro contro muro tra le Autonomie sui criteri da adottare anche se - come spiega Dedalo Pignatone, esponente M5S della commissione Agricoltura - sarà compito delle Regioni e delle Province autonome individuare gli interventi da attuare, in modo coerente con i Piani di Sviluppo Rurale, con l’auspicio che non si verifichino lentezze e farraginosità nella spesa a cui spesso in molti territori abbiamo assistito. «Una operazione importante - ha commentato Coldiretti - per sbloccare la ripartizione dei finanziamenti dello Sviluppo rurale alle Regioni, che valgono complessivamente 4 miliardi». Durante lo stesso question time, il ministro ha annunciato l’arrivo, entro la prossima settimana, dei primi tre decreti del fondo di sostegno all’agricoltura. Vitivinicolo, ortofrutta e zootecnia le filiere sostenute dalle norme. Nel settore vitivinicolo, afflitto da un aumento degli stock di prodotto invenduto, che potrebbe generare ripercussioni negative sul livello dei prezzi, l'intenzione è quella di “potenziare la misura dello stoccaggio privato dei vini Doc, Docg e Igt, certificati o atti a divenire tali, già attivato con la legge di bilancio 2021, che ha riscontrato particolare successo tra gli operatori”, ha spiegato Patuanelli.

Nel settore ortofrutticolo si punta invece a sostenere la capitalizzazione delle Organizzazioni dei Produttori del settore, attraverso un rafforzamento patrimoniale e finanziario, che passi attraverso la costituzione di riserve indivisibili e un aumento di capitale sociale. “Si tratterebbe - ha specificato il ministro - di un contributo straordinario spot, solo per il 2021”. “Un altro settore che merita un’immediata attenzione è quello della zootecnica”, ha ricordato Patuanelli. “La misura che intendiamo sviluppare, nell’ambito del riparto del Fondo, sarà diretta a contribuire ai costi di certificazione dei prodotti suinicoli e bovini”, ha spiegato. “Stiamo inoltre valutando di rinnovare, potenziandola, la misura dell’ammasso privato, già sperimentata in passato con discreto successo”.



