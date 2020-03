Patuanelli: «Ecobonus al 100%, subito Impresa 4.0 su tre anni e nuovi incentivi auto» In un’intervista il ministro dello Sviluppo economico delinea il piano per la crescita. Tra le misure in cantiere spicca il rafforzamento della detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica che dal 65% potrebbe salire fino al 100%. Sarà potenziato anche il piano Impresa 4.0 di Carmine Fotina

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli (imagoeconomica)

Il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli delinea il piano per la crescita. Tra le misure in cantiere spicca il rafforzamento della detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica che dal 65% potrebbe salire fino al 100%. Sarà potenziato anche il piano Impresa 4.0, con innalzamento delle soglie di investimento o delle aliquote del beneficio fiscale e con il possibile prolungamento su base triennale. Le indicazioni sono state fornite dal ministro in un’intervista sul Sole 24 Ore del 3 marzo.

In vista poi una nuova campagna di rottamazione delle auto per favorire anche l’acquisto di vetture non elettriche (si pensa all'Euro 6). Nel menu delle proposte, espressione anche delle priorità del Movimento 5 Stelle, ci sono poi una legge speciale per la cantierizzazione veloce degli investimenti pubblici e sburocratizzazioni per il repowering degli impianti per l'energia eolica. Il Mise, al posto dei crediti di imposta allo studio del Tesoro, propone poi iniezioni di liquidità attraverso anticipi del sistema bancario per le imprese dei settori più colpiti: turismo, trasporti/logistica, grande distribuzione organizzata.

