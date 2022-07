Patuanelli firma decreto da 70 milioni per Dop e Igp

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Firmerò oggi un decreto attuativo per la tutela della gastronomia di eccellenza con l’utilizzo di Dop e IGP: è un fondo da 70 milioni». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, a margine dell’assemblea dei soci del Consorzio di tutela del Pecorino Romano a Macomer. «Per la zootecnia abbiamo messo a disposizione 240 milioni. Per l’ovino e caprino ci sono 11 milioni. Per l’aumento dei costi dell’energia, credo che l’Europa ora crei un energy Recovery fund».

Patuanelli ha anche spiegato che «sono state messe in campo risorse per consentire a produzione e industria di andare avanti bene insieme senza dicotomia».

