Patuanelli: «La Francia potrebbe fare un passo indietro sul Nutriscore»

«Ci stiamo battendo contro un pericolo enorme per tutta la nostra produzione agroalimentare che è il Nutriscore. Nell'interlocuzione tra il presidente Draghi e il presidente Macron, il tema è stato affrontato e approfondiremo nei prossimi giorni questo elemento, ma sembra abbastanza evidente che anche la Francia stia retrocedendo da quell'idea malsana di dare un colore al cibo e di etichettarlo per buono o cattivo senza un metodo scientifico reale».

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli all'inaugurazione de Le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona. La cosiddetta etichetta a semaforo non prende in considerazione la quantità di cibo consumata e assegna un colore dal rosso al verde in base alla presenza di calorie ed elementi considerati dannosi come grassi, zucchero e sale su 100 grammi di prodotto.

«Ne parlavo poco fa al telefono con il presidente Draghi – ha aggiunto il ministro –. Credo che questo sia veramente importante, forse oggi non apprezziamo ancora al 100% l'importanza di scongiurare il rischio che il Nutriscore diventi un sistema di etichettatura perché è un sistema che non informa ma condiziona».

Se questo sistema passasse a livello europeo, ne deriverebbe un pesante danno per i prodotti d’eccellenza del made in Italy: il caso più eclatante è quello dell’olio di oliva, che sarebbe valutato in base a una quanttà che è molto difficile da assumere e non per i suoi valori nutrizionali complessivi.

La Francia è sempre stata tra i Paesi promotori e sostenitori del Nutriscore (dal canto suo l’Italia ha proposto il Nutrinform Battery) e per questo sarebbe cruciale un possibile suo ripensamento sul tema.