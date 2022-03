Patuanelli: nessun allarme alimentare ma l’aumento dei costi peserà nel tempo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nessun allarme alimentare, ma il problema per il nostro Paese si conferma l’impossibilità del tessuto agricolo di garantire l’autosufficienza delle materie prime necessarie alle produzioni nazionali, per sostenere sia il consumo interno che l’export (quest’ultimo, peraltro, in costante crescita).

Per la seconda volta il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, si presenta nell’Aula della Camera con una informativa urgente sulle iniziative a sostegno della filiera agricola, in questo complicatissimo momento di congiuntura internazionale.

«La crisi provocata dalla emergenza energetica acuita dallo scoppio del conflitto in Ucraina – dice – si distribuisce in modo asimmetrico, colpendo in maniera differenziata Paesi e settori, incidendo direttamente sui costi di produzione e di approvvigionamento. L’Italia, in questo caso, è tra i Paesi più colpiti». Il pericolo è che le imprese e interi comparti produttivi perdano competitività ed escano progressivamente dal mercato. «I costi per le nostre aziende sono insostenibili», ribadisce. E cita i dati divulgati recentemente dal Crea, che ha stimato in oltre 15.700 euro l’aumento medio per le imprese agricole, e della rete Rica (Rete d’informazione contabile agricola, fonte ufficiale Ue), che ha quantificato in oltre 9 miliardi lo shock abbattutosi su 600mila imprese agricole.

Gli agricoltori – spiega – pagano due volte il costo degli aumenti: in maniera diretta, con la bolletta energetica e in maniera indiretta, tramite gli aumenti dei prezzi dei semilavorati e delle materie prime, che sono, a loro volta, colpiti dalla crescita dei costi di produzione e di approvvigionamento. «Senza gli adeguati strumenti di sostegno e senza un indirizzo strategico definito – dice – sarà difficile recuperare le fasce di mercato perdute».

Il perdurare nel tempo di tale situazione di crisi lascia prevedere che l’effetto dell’aumento dei costi difficilmente potrà essere assorbito nel breve periodo. Le conseguenze delle incertezze geopolitiche, la volatilità dei mercati energetici internazionali e le difficoltà del commercio globale non possono essere affrontati efficacemente a livello di singolo Paese, ma necessitano di una «risposta comune a livello europeo».

Così se «a livello nazionale, è cruciale avviare una discussione per definire una quota minima di autoapprovvigionamento nazionale, che consenta di affrontare la volatilità del mercato, a livello europeo occorre verificare i meccanismi di distribuzione delle produzioni interne e intervenire sull’aumento della capacità produttiva dei Paesi membri per le colture più necessarie».