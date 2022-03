Patuanelli: «Nessun problema ai supermercati. No ai dazi, sì a nuovo scostamento di bilancio»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Nessun problema ai supermercati grazie alla nostra forza produttiva e no a nuovi dazi». La guerra in atto tra Russia e Ucraina non mette a rischio l'approvvigionamento di materie prime necessarie alla produzione di alimenti come pasta o biscotti. Ne è convito il ministro delle Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, intervenendo alla trasmissione il “Caffè della domenica” a Radio24. Il ministro ha ammesso problemi con l’approvvigionamento di materie prime «dai Paesi in conflitto, o che sono vicini al conflitto», ma «bisogna dare un messaggio rassicurante» perché non ci sono rischi «di assalto ai supermercati».

Pesano le scelte commerciali



Come ha ricordato il ministro l'Italia è primo produttore al mondo di grano duro, ma allo stesso tempo «gli italiani sono grandi consumatori di questo prodotto e per questo nella bilancia abbiamo la necessità di importare grano». Non solo. «Sono anche le scelte commerciali e dei consumatori a pesare sulla capacità di autoprodurre queste materie prime». A preoccupare di più il ministro e lo stesso governo, al momento, è la scelta dell'Ungheria di bloccare le esportazioni e mettere così in difficoltà il mercato comune. In questo senso, ha svelato Patuanelli, c'è stato un contatto diretto tra il premier Draghi e il leader ungherese Orban, precisando che l'Ungheria ha assicurato il rispetto dei contratti in essere.

Sì allo scostamento

Per sostenere le imprese occorrono però nuove risorse e il ministro non ha alcun timore a pronunciare la parola scostamento, aggiungendosi all'elenco dei ministri che chiedono nuovo deficit. «Io lo sto dicendo da qualche settimana e lo chiediamo come forza politica (M5S)», ha precisato Patuanelli. «Non ci piace fare deficit. Il rischio del debito c'è ma è inferiore al rischio della possibile chiusura delle nostre imprese. La bolla speculativa è destinata a esplodere e quando accadrà potremmo resistere soltanto se avremo tenuto saldo il nostro sistema produttivo». E alla domanda della conduttrice Maria Latella se il ministro Franco e il premier Draghi sono restii, il ministro dell'Agricoltura ha sottolineato che «non sono restii ma sono solo molto attenti al peso che potrà avere uno scostamento. A breve il Consiglio deciderà».

Importazione di mangimi ogm non è tabù

Altro tema su cui il ministro ha provato a gettare acqua sul fuoco è quello dell'approvvigionamento di mangimi per gli animali a causa dei problemi dovuti alla guerra in Ucraina. Sulla questione, nei giorni scorsi, alcune associazioni di categoria avevano lanciato l’allarme sulla possibilità di non reperire mangimi e dunque dover abbattere gli animali per non farli morire di fame. «Non vedo emergenza approvvigionamento ma elevati costi di produzione», ha sottolineato Patuanelli, precisando però che in una fase delicata e critica come quella attuale si potrebbero abbattere quegli ostacoli che oggi vietano l'importazione da altri Paesi di mangimi realizzati con prodotti geneticamente modificati. «Il divieto, ha ricordato il ministro, esiste per gli alimenti ma non per i mangimi. Per questi ultimi andrebbero modificati i protocolli adottati dai consorzi». In sostanza, ha precisato il ministro, «non va cambiata la Pac ma solo sospesa. Dobbiamo sostenere i costi della transizione che ora la guerra sta facendo esplodere. Vanno tolti freni sacrosanti come quelli agli ogm, così come sono certo del percorso intrapreso sulla transizione ecologica, ma non posso accettare ora – ha sottolineato Patuanelli - che l'allevatore abbatta i suoi animali.

Speculazione energetica da bloccare subito

Il ministro dell'Agricoltura si è associato al grido di allarme lanciato dal suo collega di governo responsabile della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sulla grande speculazione in atto sui prodotti energetici e per l'autotrasporto. «Siamo di fronte a una grandissima speculazione sulle materie prime e su beni agricoli come il grano», ha detto Patuanelli. «Occorre uscire da questa spirale speculativa, mettendo un tetto europeo, a esempio, al prezzo del gas. È una situazione che a cascata porta a un aumento generalizzato del prezzo dei prodotti e indebolisce i nostri produttori, i nostri agricoltori»